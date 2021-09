Diamantes sintéticos: ¿La nueva moda?

Pepe Dávalos, Gemólogo pionero en México por el Gemolical Institute of America en Vicenza, Italia. Fundador de JD Joyeros. Desde 2019 ha buscado expander su mercado dando el primer paso en California, USA. Donde actualmente sólo trabaja piezas únicas para celebridades latinas en este país.

• El diamante como hemos platicado es la gema más importante en la joyería fina. Por esta razón el diamante es la gema que con más frecuencia se busca imitar ya sea con la intención de dar el mismo “look” a un precio inferior o con la intención de defraudar al consumidor.

• Hay que entender que, aunque la mayoría de las imitaciones del diamante pudieran ser fáciles de identificar para un experto; para el consumidor puede ser muy fácil confundirnos y poder cometer errores muy costosos.

• Para empezar a hablar de este tema es importante definir 2 conceptos; imitación y sintético.

• Una imitación como su nombre lo dice, se trata de un elemento que imita a otro. Esto puede aplicar para diferentes conceptos. Pero cuando hablamos de las gemas es una gema que se “quiere parecer a otra”. Hay buenas o malas imitaciones.

• Sintético, es la recreación en laboratorio de un material que existe en naturaleza. Logrando las mismas características físicas y químicas que la contra parte natural. En muchos casos los sintéticos son difíciles de identificar.

Hay gemas naturales que se utilizan como imitación de diamantes:

- Zafiro Blanco

- Topacio Blanco

- Cuarzo

- Zircón

Todas estas en sus variedades incoloras.

Hay gemas sintéticas que se utilizan como imitación del diamante:

- Zafiro sintético

- Moissanita sintética

- Rutilo Sintético

- Diamante Sintético

• El “problema” que tienen las imitaciones del diamante es que las características del diamante son muy difíciles de tener, empezando por su dureza y pasando por su brillo y forma de refractar la luz.

• La realidad es que la única imitación capaz de lograr esto es el diamante sintético.

Las 3 históricas imitaciones:

1. Cubic Zirconia:

• Se introdujo al mercado en 1977 y fue un golpe durísimo ya que no se contaba con herramienta y conocimiento para diferenciarlo.

• Se obtiene disolviendo juntos un elemento químico, el zirconio, con dióxido de circonio en polvo y calentando todo a una temperatura muy alta.

• Dado que es una piedra sintética, la zirconia cúbica es perfecta: no tiene las inclusiones o defectos que se pueden encontrar en una piedra natural.

• Entre otras cosas, la CZ es casi tan difícil como un diamante: en la escala de dureza de Mohs es de 8.5, mientras que un brillante es el elemento más difícil de todos y llega a 10.

• (Dureza 8.5)

2. Moissanita Sintética:

• El mineral moissanita fue descubierto por Henri Moissan mientras examinaba muestras de rocas de un cráter de meteorito ubicado en el Cañón del Diablo, Arizona, en 1893.

• La moissanita, en su forma natural, es muy rara. Sólo se ha encontrado en unos pocos lugares en rocas del manto y en meteoritos.

• En los 80´s (casi un siglo después) se empezó a buscar sintetizarla en laboratorio y fue más o menos en 1995 cuando se lograron hacer cristales para usarse en joyería.

• Tiene muchas aplicaciones, que van desde su uso tradicional en joyería como una gema simulante de diamante.

• Por lo general, una piedra moissanita se venderá por un 10 o 15% del precio de un diamante, con una claridad y corte similares.

• (Dureza 9.25)

3. Diamante sintético:

• Los primeros intentos de diamante sintético vienen buscados desde 1971.

• Algunas empresas lograron hacer algunos cristales, pero los costos de producción eran sumamente altos.

• EL PRIMER DIAMANTE SINTÉTICO calidad Gema de 1 quilate tuvo un costo de producción de un millón de dólares.

• (dureza 10 al igual que el diamante natural).

• Una de las empresas precursoras en esta industria fue GE (General Electric)

¿Qué proceso se utiliza para hacer diamantes sintéticos?

• La mayoría de los diamantes sintéticos son hechos por el hombre a través de los siguientes procesos:

o HPHT: alta presión, alta temperatura. Durante este proceso, se usa un dispositivo de presión para proporcionar la presión y la temperatura correctas y, por lo tanto, permitir que el diamante crezca, al igual que durante el proceso natural. Una semilla de diamante se coloca en la parte inferior del dispositivo de presión. El metal soluble se funde hasta que se disuelve en carbono de alta pureza. Luego se transporta a la semilla para que se asiente y forme un gran diamante sintético.

o CVD: deposición química de vapor. Este es un método completamente diferente en el que el diamante sintético está formado por una mezcla de gases de hidrocarburos. Este método es considerablemente más simple, más flexible y más popular.

El golpe a la industria del diamante natural:

• DeBeers, Alrosa, Rio Tinto y las demás compañías que dominaron el mercado de los diamantes se las prometían muy felices. Pero ahora, el negocio se enfrenta a un desafío aún mayor: el boom de los diamantes fabricados en laboratorio. Con las mismas propiedades ópticas, físicas y químicas que los naturales, su despegue pone en riesgo un negocio que mueve 75,000 millones de euros al año.

• Ante semejante panorama, DeBeers lanzó su propia empresa de diamantes sintéticos (Lightbox).

• Lightbox los venderá a sólo 800 dólares el quilate para conquistar un mercado en el que ya invierten famosos como Leonardo DiCaprio

Cómo saber si un diamante es real o no:

• Tienes dos opciones cuando se trata de determinar diamantes reales frente a diamantes falsos.

• La primera opción es contar con la ayuda de un experto que pueda hacer una prueba de diamantes con equipo profesional.

• O dos, puedes usar algunos métodos caseros para averiguar si tus diamantes sueltos son reales o falsos.

o LA PRUEBA DEL PAPEL DE LIJA: Todo lo que necesitas es papel de lija. Simplemente frota el lado arenoso del papel de lija contra la piedra. Los diamantes son uno de los materiales más duros del mundo, por lo que un diamante real no se verá afectado por el papel de lija y debe permanecer en perfectas condiciones.

o A PRUEBA DE LECTURA COMPLETA: Cualquier diamante que no esté montado en un engaste o pieza de joyería, también conocido como diamantes sueltos, se puede probar de esta manera. Siga estos pasos para la prueba de lectura completa:

Agarra una hoja de papel con texto simple en negro.

Dale la vuelta al diamante.

Mira a través del diamante para leer las palabras en papel.

o Ten en cuenta que es imposible leer a través de un diamante real, pero los diamantes falsos te dejarán distinguir las palabras impresas en la página.

o LA PRUEBA DE BRILLO: La refracción de la luz natural de una piedra no se puede alterar, por lo que la refracción de la luz, o la falta de ella, de una gema suele ser precisa. Piedras sintéticas o falsas, brillan menos que los diamantes reales o extraídos. Las piedras sintéticas como la circonita cúbica, brillan con colores más iridiscentes. Los diamantes naturales reflejan la luz en tonos más grisáceos.

o PRUEBA DE AGUA: Solo toma un vaso y agrega agua. Deja caer con cuidado el diamante suelto en el vaso de agua. Si la piedra se hunde, entonces sabes que es un diamante real. Si flota debajo o en la superficie del agua, entonces es un diamante falso.

o LA PRUEBA DE CALOR: Expón un diamante suelto a una llama abierta, pero controlada (como la de un encendedor), durante unos 30 a 45 segundos. Inmediatamente después de calentar, pon la gema en un recipiente con agua fría.

o Por qué funciona este método: los diamantes conducen bien el calor y lo difunden uniformemente por toda la piedra, mientras que los falsos no soportan el calor. O sea, el calor extremo y el cambio repentino al agua fría arruinarán cualquier cosa que no sean diamantes reales, así que no hagas esta prueba casera a menos que estés dispuesto a arruinar un diamante falso.