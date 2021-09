Los 7 Pecados capitales en tu clóset

Claudia Torre, Pionera de la Organización Profesional de Espacios en México y Latinoamérica desde 2012- Fundadora de organizARTE® donde da el servicio de Organización Profesional de Espacios en la CDMX, y de la Academia Claudia Torre® donde imparte cursos presenciales y digitales a personas que quieren aprender a organizar sus casas, o quieren formarse como Organizadores Profesionales. Es especialista en el programa de Martha Debayle desde 2014, y parte del Extreme Makeover Home Edition desde la primera edición. Creadora de La Metodología del O.R.D.E.N.® la cual consta de 5 pasos, con los que puedes organizar cualquier espacio.

Los 7 Pecados Capitales son un tema que se ha tocado en la literatura, en las películas y hasta en las clases de catecismo. Pero ¿sabías que también nos pueden ayudar a reflexionar sobre lo que no debemos hacer en nuestro clóset?

Aquí está una analogía de cómo cada uno de los pecados se puede ver reflejado en nuestro clóset, y cómo podemos evitar… caer en el pecado.

• Lujuria: Obviamente usado en otro contexto, podemos ver la lujuria como el deseo de tenerlo todo ¡y tenerlo ya! Pero reflexiona lo que vivimos todos durante la Pandemia: fuimos felices en pants y con los menos lujos posibles. Así que, ahora sabes que tienes más que suficiente ropa en tu clóset. Y si ya ni te acuerdas qué tienes, te recomiendo que vuelvas a conocerla y a enamorarte de ella. Saca todo, ordénalo iguales con iguales y haz un escaneo de todo lo que tienes. Verás que hay cosas que ni siquiera te acordabas que tenías, y puedes darles una segunda oportunidad para sacarles provecho.

“No necesitas más espacio, necesitas menos cosas.”

• Gula: Tener ropa que no usas hace más de un año, y ocupar espacio valioso para la que sí necesitas, y además de eso seguir comprando, podría ser considerado como gula. Tener colgados 5 pantalones en un gancho, o 3 blusas en otro, y los cajones a punto de explotar, no nos permite ver lo que tenemos, y, por lo tanto, si no lo vemos: no lo usamos.

“Si tienes algo, ¡hónralo! Si no, ¿para qué lo tienes?”

• Avaricia: Tener ganchos de chile, mole y pozole hace que tu clóset no sea funcional, además de que no se ve nada lindo. Recuerda que la clave de un clóset es la uniformidad con los ganchos. Que no te gane la avaricia y cambia tus ganchos a que sean todos iguales. No es una inversión muy grande, y sí hace una gran diferencia.

“Por cada minuto invertido en organizar, ganas una hora de tiempo.”

• Pereza: Doblar lo que se cuelga y colgar lo que se dobla. El pecado de los flojos, que por hacer las cosas rápido, terminan pecando con un clóset desordenado. Las prendas se doblan o se cuelgan dependiendo del espacio con el que cuentes, y por las características de las prendas. Por ejemplo: los jeans pueden colgarse o doblarse, dependiendo de tu posibilidad de espacio. Y los suéteres es recomendable que estén doblados, porque si pesan y los cuelgas, se pueden deformar con el gancho… aunque si son ligeros y más como entre-tiempos, sí se pueden colgar.

“El flojo trabaja doble.”

• Ira: Sabemos que la cosa está complicada, pero tus zapatos no tienen la culpa. Deja salir toda esa ira en el gimnasio, haciendo ejercicio o meditando… Pero a tus zapatos, no los avientes en tu clóset unos encima de otros. A tus botas, cuídalas, no dejes que se depriman y mantenlas derechitas con un soporto interno. Y si no tienes dónde ponerlos, crea espacio para ellos: puedes usar zapateras, cajas de zapatos, repisas y hasta mandar a hacer un mueble especial con tu carpintero. Y ponte a pensar si tus zapatos realmente son cómodos y te hacen feliz durante el día… Tal vez te lastiman muchísimo, y sólo te los compraste porque estaban increíbles. ¿No será que los zapatos estén siendo parte de tu motivo de ira? ¡Piénsalo!

“El que se enoja pierde.”

• Envidia: Desear lo que tiene tu prójimo: su cuerpo, su novio, o en este caso ¡su ropa! es otro de los pecados capitales. Antes de salir a comprar y retacar todavía más tu clóset, primero compra en tu propia casa. Recuerdo lo que tienes y haz nuevas combinaciones. Y si ya te hartó tu ropa, puedes encontrar opciones para verderla o intercambiarla, y así reducir el fast fashion. Hay Apps muy buenas en donde vendes tu ropa y puedes comprar ropa de segunda mano. Así refrescas tu guardarropa, sin gastar tanto, y además ayudas a bajar el consumismo desmedido en la industria textil.

“La envidia es el arte de contar las bendiciones del otro en lugar de las propias.”

• Soberbia: Creer que tu clóset está perfecto y no puede mejorar. Todo es perfectible, y siempre tenemos algo nuevo que aprender. Esto también aplica en la Organización de tu Espacios. Sobretodo ahorita que el tema está en boga y que sabemos de la importancia que tiene tener un espacio organizado, para nuestro bien emocional, espirutual, mental y físico.

“La soberbia enceguece al hombre, empodera el ego y anula la humildad.”

