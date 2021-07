¿Cómo nacieron las grandes marcas de tenis deportivos?

Adrián Gutiérrez, especialista en negociación profesional, conferencista, autor de los libros “Cómo ser un mexicano exitoso”, “100 cosas que todo mexicano debe saber”, “Padre Divorciado”, “Cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos”

REEBOK

• Reebok nace Bolton Inglaterra en 1895 creada por Josep William Foster a sus 14 años de edad, su papa tenía una dulcería, y en la parte de arriba fabricaba zapatillas de punta, que eran utilizadas por los corredores de la época.

• La empresa sigue creciendo con los años y pasa a ser de una pequeña zapatería a una pequeña fábrica de zapato, JW Foster and Son.

• El primer éxito de la marca se da en la olimpiada de Paris en 1924, donde le da sus zapatillas al equipo británico de atletismo, entre ellos Harold Abrahams quien ganó varias medallas de oros y su historia quedo eternizada en la película carrozas de fuego.

• JW Foster and Son, durante generaciones fue una empresa local, hasta que en 1958 los nietos de William Foster toman el control de la empresa y le cambian el nombre a Reebook.

• El nombre lo tomaron de un antílope africano muy veloz, Reebook es una palabra en África que le da nombre a este veloz antílope. Hasta esta época Reebook solo se dedica a fabricar zapatos para deportes olímpicos.

• En 1979 Paul Fireman conoce la marca y decide llevarla para comercializarla en EUA.

• Paul descubre que hay un segmento de mercado que ninguna marca ha atacado, el del fitness y sobre todo el de las mujeres que hacen ejercicio.

• Los reebook freestyle en 1982 cambian el mercado de los tenis en el mundo, eran tenis para atletas aficionados, y tienen ventas por 13 millones de usd.

• El crecimiento de la marca Reebook solo se da en EUA, en Inglaterra sigue siendo una marca de zapatillas para correr, por lo que en 1984 Paul Fireman compra la empresa por 700 mil dólares

• Él ya tenía el uso de la marcar y el registro en EUA, compro la fábrica en Inglaterra.

• Para finales de la década, Reebook era la segunda marca con más ventas a nivel mundial 1000 millones de dólares. Y cuenta con el 26% del total del mercado en USA.

• Reebook fue una marca de moda, y las ventas comienzan a caer, Adidas quiere competir de tú a tú con Nike y en medio esta Reebook, por lo que en el 2005 la compra por 3800 millones de dólares.

• Al ser comprado por ADIDAS, la marca cae a un segundo plano, para tomar esa parte del mercado

• Pareciera que su compra fue una estrategia para desaparecerla o dejarle muy poco mercado.

ADIDAS

• La fábrica de los hermanos Dassler nace fundada por los hermanos Adolf y Rudolf Dassler en Baviera Alemania en 1920.

• Sus padres eran muy pobres, su padre era zapatero y su madre lavandera, y ahí en la lavandería donde trabajaba su madre puso un pequeño taller para fabricar zapatos ortopédicos para atletas y pantuflas.

• Adolf tenía la idea de convertirse en un gran empresario, a pesar de que había mucha competencia.

• En 1925 crean las zapatillas con clavos en el mundo, lo que hace que los deportistas tengan mayor agarre y tracción, esa innovación los hace subir sus ventas, en 1928 patentan su invento y compra su propia fábrica dejando de ser una pequeña zapatería.

• En 1936 regalan sus zapatillas a varios de los atletas que compiten en las olimpiadas de Berlín, entre ellos al norteamericano Jessy Owen quien ganó con sus zapatillas 4 medallas de oro, antes de la guerra venden 200 mil pares de zapatos al año.

• En las olimpiadas aparece por primera vez el logo de ADIDAS, que son dos franjas en el calzado, esto cambiaria después de la 2da guerra mundial.

• Los hermanos Adolf y Rudolf Dassler, son simpatizante y militantes del partido nazi de Alemania, durante la guerra, sus fábricas son embargadas por Hittler para fabricar calzado militar y ellos son enviados al frente de batalla.

• Al terminar la segunda guerra mundial Rudolf es hecho prisionero y Adolf es obligado a pagar compensación de guerra, abriendo su fábrica para fabricar uniformes deportivos de hockey para USA.

• En 1946 Adolf comienza de cero, no hay materia primas y comienzan a fabricar zapatos con saldos de uniformes militares y todo lo que quedó de la guerra, también hacen las suelas con llantas.

• En 1948 los hermanos Rudolf y Adolf se separan, no se volvieron hablar el resto de su vida.

• Rudolf crea Ruda que después se convertiría en Puma. Y Adolf crea Adidas.

• Hay dos versiones sobre el nombre de ADIDAS, uno es el nombre de Adolf, “Adi” su diminutivo y Das, des su apellido Dassler, la otra versión es “All Day I Dream About Sports” adidas, aunque la primeras es más aceptable.

• En 1949 nace oficialmente ADIDAS y también le ponen la tercera raya a su logotipo.

• En 1952 comienzan a fabricar ropa deportiva, y se distingue por las 3 rayas sobre las mangas.

• 1954 innovan con los zapatos de futbol con tacos removibles.

• 1968 fabrican el calzado para los atletas que patrocinan para las olimpiadas de México 68 en Guadalajara Jalisco en la fábrica de calzado Canadá.

• 1970 firman con la FIFA ser el balón oficial.

• Adidas es el mayor patrocinador de equipos deportivos.

• Ventas por 14 539 millones de dólares

• Valor de la marca 6800 millones de dólares.

• 1989 la marca es comprada por el francés Bernard Tapie, por 1,600 millones de francos (unos 243,9 millones de euros actuales).

• En febrero de 2000, Crédit Lyonnais vendió Adidas a Robert Louis-Dreyfus por 4,485 millones de francos, el equivalente a 683 millones de euros.

NIKE

• Nike es la marca más joven de las tres que estamos trabajando.

• En 1950 Bill Bowerman era entrenador del equipo de atletismo de la universidad de Oregón, los zapatos deportivos para sus atletas no lo convencían del todo, por lo que constantemente les hacía modificaciones.

• En la década de los 60s Phil Knight es alumno de Bill, le propone hacer un negocio de calzado deportivo, buscar una fábrica en Asia, importar los zapatos, hacer algunas modificaciones y venderlos.

• En 1964 hablan con la empresa Onitsuka para asociarse con ella y distribuir en EUA su marca Tiger.

• Crean la empresa Blue Ribbon Sports, comienzan vendiendo 300 pares de zapatos, en su carro, Bill los desarma y hace algunas modificaciones para venderlos a los atletas.

• El negocio es muy pequeño, Bill y Phil tiene otros trabajos que les dan de comer, por lo que contratan a Jeff Johnson para ser el director de la empresa.

• Abren su primera tienda oficial en Santa Mónica Blue Ribbon Sports.

• En 1970 rompen con su proveedora asiática Tiger y deciden crear su propia marca de zapatos.

• El primer par de zapatos, la suela se hizo con una máquina de wafles para que los atletas no se resbalaran.

• Su primera producción se hizo en la ciudad de Guadalajara, fueron 3000 pares de zapatos de futbol que venderían como zapatos para futbol americano, el proyecto no funcionó, los zapatos se deshacían con la nieve.

• El nombre de la nueva compañía, Nike, de la mitología griega, la diosa alada nike, que por cierto es el ángel de la independencia de México.

• El logo fue diseñado por Caroline Divison, una estudiante de diseño de la universidad de Oregón, la cual cobró 35 dólares

• En 1982 fue recompensada nuevamente con acciones de la empresa y un anillo de oro y diamantes con su logo grabado.

• 1972 NIKE debuta en pruebas de atletismo, Steve Prefontani fue el primer atleta imagen de la marca, fue atleta olímpico y murió a sus 24 años de edad.

• 1980 sale Nike Air y en 1985 firman a la joven prometa Michael Jordan.

• 1988 nace el slogan “Just do it”. Dan Widen su creador confianza que se le ocurrió de la frase del asesino serial Gary Gilmore, cuando lo condenaron a muerte en 1972 pronuncio la frase, Just do it.

• 1995 firman a la selección de Brasil ya Tiger Woods

• 1999 muere Bill a los 88 años de edad.

• Ventas 24 100 millones de dólares.

• Valor de la marca 47,400 millones de dólares, lo que la convierte en la marca más valiosa entre las corporaciones deportivas.

• *2001 compran Convers por 305 millones de dólares.

• Convers es la marca de calzado deportivo más antigua de EUA, fundada en 1908.