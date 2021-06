Indagatorias 'sin ton ni son', para dañar políticamente: Ciro Murayama

Ya son muchas evidencias de un uso de las instituciones y herramientas del Gobierno contra quien no se somete,… lo que tienen en la mira es la autonomía del INE, no quiero que eso se pierda de vista, así lo afirmó el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, quien fue señalado por una investigación de la UIF.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el consejero señaló que no aunque había rumores no tenía conocimiento director de una investigación en contra; por lo que dijo es lamentable, que aún sin elementos firmes, estén afectando e involucrando a otras personas; sin embargo aseguró que no le sorprende que el gobierno haga uso de poderes contra quienes no se somete y lance investigaciones contra periodistas, medios, empresarios, académicos, funcionarios públicos, incluyendo a profesionistas como Lila Downs y a la persona que le vendió la propiedad.

Aseguró que no sorprende, pues tras las elecciones del 6 de junio el INE salió fortalecido, y a pocos días comenzaron los embates desde la mañanera.

Señala que solo buscan dañan a sus cabezas visibles, sin embargo desde la UIF “no encontraron nada ni lo van a encontrar” por lo que aseguró “voy a seguir ejerciendo mi papel con la conciencia tranquila. Los conocemos, uno no se debe amedrentar, pero si señalar cuando se usan de una manera facciosa”.

Dijo que esto no se debe resolver de manera personal, sino institucionalmente, pero reiteró indagatorias sin ton ni, son para dañar políticamente. Por lo que hizo un llamado para que “no estén filtrando, ni dañando a personas como en este caso a Lila Downs”.

Respecto a la Consulta, dijo que esta estará vigente a partir del 15 de julio, fecha legal que puso la Cámara de Diputados, y pese a la falta de recursos, dijo que serán instaladas 57 mil mesas de votación, un proceso sencillo que será un simple sí o no el 1 de agosto.

Para el cual se invitará a los funcionarios de casilla que apoyaron el 6 de junio y aseguró que si no hubiera habido elección ese día, no hubiera consulta que será vinculante sólo si participa más del 40% de quienes se encuentren en la lista nominal, sino no.