El Arte de ser papá: la paternidad más allá del símbolo de la autoridad

AYER FUE DÍA DEL PADRE

TRAJIMOS A 2 PAPÁS PARA QUE NOS CUENTEN CÓMO ES EL ARTE DE SER PAPÁ DESDE SUS DIFERENTES LUGARES (divorciado y gay)

Historia detrás de origen del Día del Padre:

• El origen de esta fecha fue en 1910 cuando una mujer llamada Sonora Dodd, escuchó en Washington, un discurso dedicado a las mamás por el Día de las Madres, y de inmediato pensó que debería existir también una celebración para los padres porque ella y sus hermanos habían sido criados por su papá cuando él enviudo.

• Sonora empezó a difundir su idea a través de una campaña a la que se unieron varias congregaciones religiosas.

• Gracias a sus esfuerzos, el primer Día del Padre fue en Spokane, Washington el 19 de junio de 1910.

ADRIÁN GUTIÉRREZ – papá divorciado

• 42 años

• Especialista en negociación profesional, conferencista, autor de los libros “Cómo ser un mexicano exitoso”, “100 cosas que todo mexicano debe saber”, “Padre Divorciado”, “Cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos”

• Sus hijos: Andre 18 años, y Lucca 16 años. Hijos de su primer matrimonio de 7 años. Se divorció hacer 12 años. Además, es papá de Marcel de 7 años, hijo con su segunda esposa.

• Por qué quisiste ser papá: Por instinto, yo me veía con mis hijos jugando

• Lo más increíble de ser papá: Todo el proceso ha sido una aventura, no soy su amigo, soy su papá y entiendo ese límite, pero verlos crecer, desarrollarse, ha sido lo mejor de mi vida, y ha valido la pena cada minuto de este viaje.

• Los retos de un padre divorciado: No verlos todos los días, no amanecer con ellos, no comer con ellos, no dormirlos, solo tenerlos unos días a la semana, eso ha sido lo más difícil.

• Sus mayores aprendizajes: Ser papá es mucho más que una pensión, que la mamá de sus hijos es igual de importante que él para su desarrollo y aunque estén divorciados son un equipo.

• Sus mejores y peores momentos: Aun a sus 18 y 16 años el momento más difícil es cuando los deja en su casa y se va, aún duele. Momentos increíbles: verlos triunfar, verlos anotar su primer gol, ganar un campeonato, terminar su primaria.

• ¿Qué les diría a otros padres divorciados? Es un proceso muy difícil, hay un divorcio de una pareja, pero no de los hijos, y hay que luchar para no ser papás de fines de semana, hay que estar involucrados en su crecimiento, en sus decisiones importantes, hacer que tu nueva casa sea su casa, y no romper ese lazo padres e hijos por vivir separados.

• ¿Cambio la paternidad en este nuevo milenio? Sí, se están cambiando estructuras, la paternidad de mediados del siglo pasado, era un padre proveedor, severo, incuestionable, que mostraba poco sus sentimientos, hoy abrazamos, besamos a nuestros hijos, hoy tratamos de dialogar más con ellos y no solo imponernos y espero, hoy estamos también más presentes.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ VELARDE – papá gay

• 45 años

• Escritor y director de Teatro. Activista en temas de diversidad LGBTIQ*

• Sus hijas: Lola y Nina 7 y 9 años

• Lola y Nina nacieron por gestación por sustitución. Ambas comparten a la misma gestante y a la misma donante de óvulo. Nacieron por parto inducido a las 41 semanas.

• Por qué quisiste ser papá: Porque quería salir de mí mismo, compartir mi vida, participar de la formación de dos personas desde su inicio.

• Lo más increíble de ser papá: Mirar el mundo a través de nuevos ojos.

• Los retos de tu paternidad: La pérdida de autonomía, el consultar todas mis decisiones personales y profesionales con mi papel como padre y priorizando a mis hijas.

• Sus mayores aprendizajes:

o Que las personas tienen una esencia única y que jamás aplica lo mismo para dos personas.

o Que para criar se necesita una villa.

o A soltar la ilusión de control sobre otras personas.

o A perdonarme por mis imperfecciones.

• Sus momentos más difíciles: Cuando un perro atacó a Nina. La falta de sueño por más de dos años. La adecuación a la negociación con mi independencia.

• Sus momentos más increíbles: La narración de su mundo cuando no están conmigo. Los abrazos y los besos. La contemplación de su creatividad.

• ¿Qué le dirías a otros padres como tú?

o Que hay que pensar fuera de la caja para conformar un modelo familiar que los haga felices a ellos en particular.

o Que hay que abrirse al mundo y a las ideas para formar un criterio propio.

o Que hay que desechar los modelos nocivos del papá autoritario e infalible.