SCJN no coopera con el Ejército, lo limita: Ana Laura Magaloni

“Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial” fue el señalamiento del secretario de Marina, Rafael Ojeda; al respecto la investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni afirma que "el sueño de cualquier militar o policía en el mundo y en México es no tener juez, el poder judicial limita el ejercicio de la fuerza"; sin embargo señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no coopera con el Ejército, está para limitarlo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco la especialista recordó que el papel del poder judicial no es una institución para atrapar delincuentes y meterlos a la cárcel lo cual no es cierto, su papel es limitar el ejercicio de la fuerza, y asegura que las declaraciones del secretario Ojeda no sorprenden ni son las primeras, sin embargo afirma “el Ejército está adquiriendo tanto poder, tantos recursos y tantas actividades, que sería muy bueno que todos nos aclaráramos cuál es el papel de estas instituciones para que no termine esto en una tragedia”, pues señala que ya vivimos atropellos en el sexenio de Calderón.

Por ello, aseguró que se deben respetar los límites, lo que es vital para la democracia. Es nuevo que el Ejército tome el micrófono, pero lo que no es nuevo es que crean que el Poder Judicial es uno más del entramado de las instituciones para la seguridad pública.

El Poder Judicial dijo, va a seguir sancionando, aunque los límites no les gusten pues el papel de los jueces es la defensa de los derechos humanos, los límites al ejercicio de la fuerza, en lo que dijo coincidir con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En el caso de Tamaulipas, señaló que la Corte ya dijo que el gobernador no está desaforado y para la SCJN el caso está concluido; sin embargo señaló que para la Fiscalía es como si no hubiera dicho nada la Corte, al presentar una acciones antijurídicas que van contra la decisión de la SCJN, la autoridad sigue procediendo como si no lo hubieran desaforado.

Por ello dijo que cuando los límites no funcionan se llega a la fuerza y la anarquía, lo que advirtió es muy peligroso.

Pasarse por alto el límite de la ley nos deja mal, por lo que la Corte debe tomar un papel más consistente, pues señala que al parecer ministros y jueces no están jugando el mismo juego.