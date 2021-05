¿Qué hay detrás de la oración en la religión?

Pastor Mauricio Sánchez Scott, Presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas.

TW: @mauriciosscott

• Según un comunicado de la universidad de Pittsburgh, la primera investigación muestra que el aumento de la esperanza de vida que se deriva de una actividad religiosa de oración es comparable a los beneficios que genera para la salud el ejercicio físico regular o el consumo de medicamentos para reducir el colesterol.

• Estas tres medidas pueden por igual aumentar la esperanza de vida entre tres y cinco años de media, lo que significa que las tres prácticas son igual de importantes para asegurarse una larga vida.

• Los resultados del estudio han sido publicados en la revista especializada Journal of the American Board of Family Medicine.

• El autor de esta investigación ha sido Daniel Hall, un sacerdote episcopal residente de cirugía general de la UPMC, cuya investigación ha dejado los siguientes resultados concretos: el ejercicio físico regular es lo más efectivo para la salud, puesto que puede sumar entre 3 y 5,1 años a la esperanza de vida. Los medicamentos sumarían entre 2,1 y 3,7 años, y la actividad religiosa semanal entre 1,8 y 3,1 años.

EL HOMBRE ORA DESDE QUE SE SEPARA DE DIOS Y CREA LA RELIGION (del Latín RELIGARE volver a lograr, unir.)

¿Cómo surgen las oraciones litúrgicas?

• Las oraciones litúrgicas son oraciones recitadas por el celebrante durante la misa.

• Corresponden a momentos de recogimiento de la asamblea y, por tanto, son diferentes de la oración meditativa.

• En el rito romano, corresponden a tres momentos distintos de la celebración: la recepción, el ofertorio y después de la comunión.

• Existen oraciones para los tiempos litúrgicos y para los domingos ordinarios.

¿Hay oraciones más eficaces que otras?

• Según la Biblia, sí.

La Biblia enseña 5 cosas que hacen nuestras oraciones ineficaces:

• Falta de perseverancia

• Falta de perdón

• Falta de generosidad

• Mala relación conyugal

• Desobediencia

La Biblia menciona al menos nueve tipos principales de la oración:

• la oración de fe

• la oración de acuerdo (también conocida como la oración colectiva

• la oración de petición

• la oración de acción de gracias

• la oración de adoración

• la oración de consagración

• la oración de intercesión

• La palabra “Amen” (que significa “que sea,” “que así sea,” “de verdad,” “verdaderamente”) Aparece por primera vez en Números 5:22

¿Hay una forma correcta de ORAR?

• A pesar de que la oración puede (y debe) hacerse desde cualquier posición corporal, la Biblia enumera cinco posturas específicas:

o Sentado ( 2 Sam 7:18 ),

o de pie ( Marcos 11:25 ),

o de rodillas (Crónicas 6:13; Daniel 6: 10 ; Lucas 22:41 ; Hechos 7:60 , 9:40 , 20:36 , 21:5 ; Efesios 3:14 ),

o con el rostro en tierra ( Mateo 26:39 ; Marcos 14:35 ),

o y con manos levantadas (1 Timoteo 2:8 ).

El padrenuestro

• La oración del Padre nuestro es, con mucha probabilidad, la oración más conocida y repetida entre los cristianos. Se encuentra en dos de los evangelios, específicamente en Mateo 6:9-13 y Lucas 11:2-4. Ahí podemos ver que Jesús usó esa oración como ejemplo para enseñar a sus discípulos cómo orar.

• El Padrenuestro es LA ÚNICA ORACIÓN que Jesús mismo enseñó a sus discípulos.

Padre nuestro

Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;

venga a nosotros tu Reino;

hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.

Danos hoy

nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos

a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal. Amén.

¿Qué estructura tiene el Padrenuestro?

• El Padrenuestro consiste en siete peticiones al Padre misericordioso del cielo. Las tres primeras peticiones se refieren a Dios y a cómo debemos servirle. Las últimas cuatro peticiones llevan nuestras necesidades humanas fundamentales ante nuestro Padre del cielo.

• En el modelo de Jesús sobre como sus discípulos debían orar ( Lucas 11:1-4 ), él ofrece cinco áreas de enfoque:

• Que sea honrado el nombre de Dios la atención a su gloria eterna (“Padre, santificado sea tu nombre”);

• que el reino de Dios venga – la atención en su voluntad eterna (“Venga tu reino”);

• que la provisión de Dios sea dada la atención a nuestro presente (“Danos cada día nuestro pan de cada día.”);

• que se concede el perdón de Dios la atención a nuestro pasado (. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que peca contra nosotros);

• que la liberación de Dios sea dada- la atención a nuestro futuro.

¿El Padre Nuestro es una oración que debemos repetir o es un modelo de oración?

• ES UN MODELO DE ORACIÓN, no un rezo para ser repetido de memoria.

¿Qué secreto incluye esta oración?

• Todo lo que incluye el Padre Nuestro son conceptos que Dios ya Había establecido en la escritura. Es decir, Jesús uso la misma palabra de Dios, incluyendo sus promesas, para orar.

¿Qué podemos aprender de las oraciones que están en la biblia y que Dios no contestó favorablemente?

• Todas las oraciones que Dios no contestó incluían algo fuera de su voluntad.

• El ejemplo más dramático es a Jesús mismo cuando ora “Padre si es posible que pase de mí esta copa”

¿Por qué los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar?

• Si en algo son instruidos los judíos son a orar desde una edad muy temprana. Pero eran rezos religiosos.

• La forma en la que Jesús estructuraba sus oraciones eran diferentes porque usaba las promesas y las declaraciones de Dios mismo. Eso llamo la atención de los discípulos.