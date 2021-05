Artículo 19, defensa de la dignidad ante gobiernos inoperantes: Maldonado

El presidente aprovechando el viaje contra MCCI se lanza nuevamente contra Artículo 19, así lo señala su director en México, Leopoldo Maldonado quien sostiene que el mandatario “haciendo vínculos extraños, arma toda una teoría de la conspiración alrededor de nosotros y luego da un listado de las organizaciones que recibimos dinero de la cooperación internacional, particularmente de la cooperación estadounidense”.

Artículo 19 es una organización internacional, fundada en hace 34 años en Londres; en México abrió sus oficinas hace 15 años, y al igual que en diversos países está dedicada a la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, relata Leopoldo en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Leopoldo reconoce que lucha por la libertad de expresión e información en voz de Artículo 19 “siempre ha sido incómoda ante gobiernos con democracias débiles o con gobiernos totalitarios”, ahora dijo no es la excepción.

Como antecedente de esta ríspida relación con el actual gobierno recuerda el ataque por la investigación del caso Notimex, en donde Artículo 19 informó sobre casos de ataques desde Twitter contra periodistas y trabajadores críticos de la actual directiva, mismos que dijo están documentados.

Hoy señala el Presidente le dedica tiempo de su mañanera a hablar de financiamientos de la USAID, agencia de cooperación estadounidense a diversas organizaciones dedicadas a la defensa no solo de la libertad de expresión sino también de derechos humanos, lo que dijo debe preocupar pues “habla de que el financiamiento extranjero, forma parte de un mecanismo de golpismo, que debe considerarse traición a la patria”.

Leopoldo refiere que el mandatario escala el discurso desconociendo las reglas de la cooperación internacional generar una animosidad en contra de los periodistas, un discurso que no abona a disminuir la violencia contra el periodismo.

Detallo que el financiamiento que recibe Artículo 19 es parte de mecanismo de cooperación internacional por el que se concursa a través de convocatorias, es dinero auditado y lo que dice el presidente es una caricatura del financiamiento.

Señala que el Presidente juega con todo el imaginario del intervencionismo del golpe contra su gobierno, lo que genera una narrativa que restringe el espacio de participación.

Leopoldo Maldonado afirma que la labor del organismo que representa no son ataques contra nadie, es la defensa de la dignidad de las víctimas lo que no gusta a los gobiernos que han sido inoperantes para la libertad de expresión, por lo que dijo seguiremos poniendo el dedo en la llaga, pues no hay solidaridad ni condena contra la impunidad que impera en delitos contra la libertad de expresión.