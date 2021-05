Más que de mantenimiento es una falla estructural: Fernando Espino

Salvo el peritaje, para ver las causas del accidente tan terrible, nosotros creemos que la trabe se fue flexionando al paso de los trenes y esta se zafó de la columna, para nosotros es una falla de la obra civil, así lo anticipó el secretario General de Trabajadores del Metro, Fernando Espino.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el líder sindical afirmó que los técnicos que están en las líneas consideran que más que el mantenimiento es un falla estructural, pues señaló que en ninguna parte del mundo se cae un puente a tan poco tiempo de construido, pero será en el peritaje que se conozca el dato técnico del que calificó como lamentable accidente.

Señaló que a través de oficios se pidió una revisión de la Línea porque los trabajadores estaban inquietos por la condiciones de la obra, lo que hicieron saber a las diversas administraciones verbalmente y en oficios, asimismo dijo “denunciamos que el tren es más ancho que las vías, que es muy pesado para el diseño de las vías hay muchas curvas, se fue siguiendo el arroyo de la calle y ese tramo estaba diseñado para ser subterráneo y recto”.

Ante estas denuncias dijo que no hubo respuesta, de las autoridades y señaló que al igual que otras administraciones pero más en esta se los directivos no se dejan ayudar, por lo que pidió “le hagan caso a los técnicos que saben, que dejen el mantenimiento en sus manos que no se tome como enemigos a los trabajadores”.

Asimismo pidió que “no corran a técnicos y uncionarios altamente capacitados, hay que insistir para la que autoridad tome en consideración la experiencia y se dejen ayudar y asesorar por quienes saben”.

Señaló que a la fecha hay otras fallas detectadas en la Línea B, Línea 9 y dijo se acaba de reparar una falla parecida en la Línea 9.

Afortunadamente en el incidente de anoche dijo el conductor solamente sufrió una crisis nerviosa, por lo que se tuvo que ser hospitalizado.

Aseguró que el Metro es seguro siempre y cuando se le dé mantenimiento, pues a pesar de los 51 años en funcionamiento sigue siendo seguro; no obstante dijo “falta el cambio del equipo electrónico, debe ser cada 35 años máximo, el equipo eléctrico en algunas líneas como la 1, 2 y 3 son equipos obsoletos”.

Finalmente señaló que tras el incidente no han tenido comunicación con las autoridades, “no sabemos si nos van a tomar en consideración para dar nuestra opinión, sería buen que las autoridades tuvieran la opinión de nuestros técnicos, que se han formado en el metro, no es necesario traer empresas extranjeras ni gente que no cumple con el perfil adecuado”, concluyó.