No podemos hacer leyes a modo: Lorena Villavicencio

Estoy parada en el respeto a la Constitución, ese transitorio que prolongaría dos años el periodo de permanencia del ministro Arturo Zaldivar, no hay manera de que pueda pasar, así lo sostuvo la diputada de Morena, Lorena Villavicencio quien aseguró “no podemos hacer leyes a modo”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sostuvo “daremos un debate para no aprobar ese transitorio de tal manera que sería devuelta la minuta al Senado".

La diputada señaló que Arturo Zaldívar “podrá ser un buen ministro o no, pero hay un plazo establecido en la SCJN, No vamos a apoyar esa minuta”, pues sostuvo viola el artículo 97 de la Constitución que claramente establece el periodo para el cual es electo el presidente de la Suprema Corte de Justicia que es por cuatro años y un transitorio no puede ampliar periodos que están claramente establecidos en la Constitución.

Villavicencio sostuvo que aunque no se ha discutido el tema, pues se enteraron de su aprobación en el Senado por los medios luego de que la minuta fuera integrada por un senador del Partido Verde, por lo que dijo se tiene que evaluar en la comisión de justicia y afirmó que Pablo Gómez coincide en que la ampliación del mandato de Zaldívar no puede transitar.

La diputada morenista afirmó "no vamos a apoyar esta minuta" y dependerá de lo que se vote en la Comisión de Justicia su retorno al Senado, pues señaló que por el sótano están tratando de introducir una reforma que da estructura al país.