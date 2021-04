Niños armados demandan ayuda a un gobierno que no les cumplió: Periodista

La falta de atención a 9 viudas y 14 huérfanos es solo parte de la demanda a un gobierno que no cumplió en la Sierra de Guerrero, en donde “hay una ausencia completa de Estado” en Ayahualtempa así lo afirma el periodista del diario “”El País”, Héctor Guerrero, quien el pasado 10 de abril se dio a la tarea junto con sus compañeros, de llegar hasta el lugar donde se originó un video que presenta a una treintena de niños armados exigiendo auxilio ante el crimen organizado.

Tristes las imágenes de los pequeños que son parte de esta estrategia por llamar la atención del gobierno que afirma Héctor "no les cumplió", en un lugar en el que no hay servicios de salud ni ley por lo que los pobladores han armado desde hace años a sus niños y jóvenes para salvaguardar la seguridad de su comunidad que se ve controlada por diferentes grupos del crimen organizado, comparte Héctor en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

En el reportaje titulado “Los niños soldados de Guerrero claman contra el narco armados y con tiros al aire”, los periodistas de "El País" entrevistaron a Berna, un campesino de la zona, que comenta Héctor, es uno de los fundadores autodefensas que ha armado a hombres en defensa de la tierra, debido al acoso de los grupos criminales para la siembra de amapola el libre paso de mercancías.

Bernardo señala que los “Ardillos” pretenden quitarles sus tierras y apoderarse así de los recursos de estas, por lo que ellos deben mandar a los niños a que vigilen desde los seis años y tienen que armarlos a partir de los 12 años, pues asegura que “es mejor morir de pie que morir de rodillas”.

En la zona no hay escuelas, ni servicios de salud y la presencia de maestros no llega por temor, "la mayoría de los hombres forman parte de esta guardia por lo que los niños lo ven como un juego en un contexto donde no hay alternativas", lamenta el periodista..