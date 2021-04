"No podrá ser candidato", el castigo por falta de requisito: María Marván

Me parece gravísimo que desde el partido en el poder se esté acotando al árbitro electoral y a sus decisiones de la manera que se está haciendo, así señala la ex consejera del INE María Marván Laborde la reacción de Morena ante la decisión de Tribunal de regresar al INE la decisión de la candidatura por el gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio.

La investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que entregar el informe de precampaña es requisito para ser candidato, no habla de una sanción sino del impedimento de ser candidato, por lo que se pregunta ¿Habían necesidad de victimizarse como lo están haciendo?

Marván señala la decisión del Tribunal Electoral como “una de las más tibias de la historia”, pues sostiene que el propio Salgado Macedonio y otros más reconocieron que no entregaron informe de precampaña, lo que dijo es “no cumplir con un requisito” y señala la ley es clara pues “así sean tres publicaciones en Facebook… eso se llama precampaña”. Por ello asegura es “sumamente complicada de cumplir la sentencia que regresa el Tribunal al INE”, y señala que si su decisión era devolverle la candidatura al señor para que no perdiera tiempo, lo hubieran hecho.

La ex consejera recordó que “quienes impusieron las restricciones de precampaña fueron perredistas –muchos de ellos hoy morenistas- y panistas enojados con Peña Nieto porque venía haciendo campaña mucho tiempo atrás”.

Los límites de la precampaña tanto en gastos como en tiempos tienen que ver con la equidad, por lo que asegura “un requisito no se puede matizar o se cumple o no se cumple”, por eso el castigo es “no podrá ser candidato”, un requisito que señala Marván no revisaron en el Tribunal.

El que los partidos acaben con el prestigio del árbitro cuando no les favorecen las decisiones eso sí que debilita la democracia, concluyó.