St. Vincent is in da house

St Vincent, cantautora y multiinstrumentista

Sobre «Daddy’s Home»

• Annie Clark, más conocida como St. Vincent, está de regreso con nueva música.

• El disco saldrá en diferentes formatos, incluyendo un LP de vinilo en color transparente en edición limitada.

• "Daddy’s Home" viene producido por el colaborador habitual de Clark, Jack Antonoff.

• «Me inspiré en los discos clásicos de los 70. Stevie, Sly, Stones, Steely Dan, Chords, Groove. Los días en los que la armonía y el ritmo sofisticados no sonaban embriagadores, simplemente sonaban y se sentían bien. Mucha guitarra. Pero sonidos cálidos, no distorsión y caos. Con suerte, un giro que nadie verá venir».

• “Daddy’s Home” es un disco que no solo se inspira en la liberación de su padre, quien en 2010 fue arrestado por un crimen de “cuello blanco y liberado en 2019”, sino que también en su colección de vinilos vintage. “Una de las cosas de ‘Daddy’s Home’ es que hay un elemento literal y autobiográfico, pero también está el que ahora soy madre” dijo Clark. “Tengo cosas que hacer, tengo responsabilidades en este mundo que he creado”.

• Este nuevo disco verá la luz el 14 de mayo.

• El primer sencillo es “Pay Your Way In Pain”, cuyo videoclip nos muestra a St. Vincent corriendo entre las paredes de un decrepito departamento, persiguiendo el sonido de un teléfono del siglo pasado, una visión autobiográfica, inspirada en el mundo estético de la Nueva York de los años 70.

• El video fue dirigido por Bill Benz, quien ya trabajó con St. Vincent en el documental que ella misma protagoniza, “The Nowhere Inn”.

Tracklist de “Daddy’s Home”:

Pay Your Way In Pain

Down And Out Downtown

Daddy’s Home

Live In The Dream

The Melting Of The Sun

The Laughing Man

Down

Somebody Like Me

My Baby Wants A Baby

…At The Holiday Party

Candy Darling

Sobre St. Vincent:

• Anne Erin "Annie" Clark mejor conocida por su nombre artístico St. Vincent.

• Es una cantautora y multiinstrumentista estadounidense.

• Es ganadora de tres Premios Grammy por Mejor Canción de Rock por Masseduction, Mejor Diseño de Empaque por su álbum Masseduction, en el año 2019, y también por su álbum St. Vincent como Mejor Álbum de Música Alternativa, en el 2015.

• Su música ha sido aclamada por su estilo distintivo, con elementos del soft rock, indie, pop barroco, hard rock, electropop, jazz y dance.

• Además, Clark es conocida por ser una talentosa guitarrista, muchas veces considerada como una de las mejores, más distintivas e innovadoras artistas contemporáneas en la guitarra acústica.

• Ha escrito canciones para numerosos artistas, entre los que se encuentran Beck, Taylor Swift, The Black Keys, The Polyphonic Spree, entre otros.