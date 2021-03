INAI debe proteger datos de mujeres víctimas de acoso: R3D

El INAI debe proteger datos de mujeres víctimas de acoso, es la demanda de la abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Agneris Sampieri, quien detalla cómo un profesor señalado por ha solicitado acceso y eliminación de sus datos para silenciar denuncias de acoso.

La abogada narra que el colectivo de universitarias “Acoso en la U” formado en 2017 a fin denunciar acoso de profesores a través de un tendedero que posteriormente se subió a internet logró recabar datos de acoso de mujeres en contra del demandante de información desde 1990, profesor quien fue destituido y ahora no solo apela a los 'derechos arco', sino también busca conocer los datos de las mujeres que hicieron las denuncias en su contra.

Por ello, la abogada advierte que el INAI no tenía por qué haber dado paso a la solicitud del profesor y mucho menos solicitar que sean públicos los datos de las denunciantes, pues a pesar de que ellas no iniciaron un procedimiento penal, hicieron pública su denuncia para frenar el acoso.

Agneris detalla que no se debe confundir en el derecho arco la libertad de expresión, ni acceso a la información, y no por que no haya una denuncia penal se deban bajar los datos

Quien solicita la información es el profesor señalado de acoso y dársela equivaldría a revelar las fuentes de la denuncias en su contra y esto lleva a un círculo vicioso de revictimización de las mujeres quienes luego de alzar la voz ahora tiene que verse sometidas a procesos administrativos que consumen energía tiempo y dinero.

Agneris afirma que el colectivo ya no publicó más casos, hizo un alto para atender esta situación con el INAI y recaudar fondos para enfrentar el procedimiento de sanción del INAI en contra de las mujeres, por ello advierte que no hubo dolo de "Acoso en la U" y desafortunadamente hay mujeres y asociaciones que no cuentan con un aparato jurídico para defenderse.