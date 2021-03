Salgado Macedonio no ha cambiado, sino nuestra percepción de él: Osorno

El personaje de Salgado Macedonio no ha cambiado, sino nuestra percepción de él, afirma el periodista Guillermo Osorno, tras una investigación realizada para la revista Gatopardo titulada Félix Salgado Macedonio: ¿contener al Toro? en la cual la primera idea era ver ¿Quién era?

A través de la investigación que Osorno comparte en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalla tres etapas del político del que asegura tiene un vínculo añejo con el presidente López Obrador.

En la primera, afirma Osorno, es un político de izquierda en un país entre los años 70 y 80 con una democracia naciente en un proceso de transformación en el que la izquierda comienza a aparecer en el plano político para enfrentarse con el PRI

Félix, originario de Tierra Caliente se convierte en líder social, es un estudia de agronomía y comienza en la política como parte de un sindicato de trabajadores de la prensa, tiene en un periódico local y salta a la fama con en Frente Cardenista y Democrático, que lo lanza a una diputación federal, y es en la elección de Carlos Salinas, cuando Félix Salgado muestra boletas quemadas en favor de la democracia.

Así, detalla el periodista, construye un personaje folklórico se aparece en motocicleta con chamarra de cuero y se convierte en fuerza política del PRD, así “el político fantoche” en su radicalidad y defensa del voto se convierte en un realce político para el PRD.

Sin embargo en 2000, tiene un episodio en la colonia Condesa al estar con su banda de motociclistas y ya tomado arma un zafarrancho donde termina golpeando policías; no obstante el PRD decide no expulsarlo de sus filas.

En su tercera etapa, Salgado Macedonio se convierte en alcalde de Acapulco y se caracterizará por los malos manejos de servicios público y vínculos no probados con tráfico local y finalmente, termina en Morena.

Osorno señala que lo importante es que el personaje no ha cambiado, sino nuestra percepción de él, y en eso el movimiento #MeToo tiene que ver pues de no existir no lo estaríamos viendo de la manera en que lo hacemos ahora.

Y afirma que tiene un vínculo de raíces históricas con López Obrador quien lo apoyó a su llegada a la alcaldía de Acapulco.

Hay una relación espejo, pues Salgado Macedonio hace un eco de llegada desde Guerrero para reclamar por fraudes electorales y puede radicalizar la política movilizando gente, son políticas en cierto sentido parecidos; hay una empatía en su manera de concebir la política, asegura. Y señala que el presidente está interpretando mal el movimiento Me Too, lo siente como un ataque político pero su naturaleza es otra.

El periodista también recuerda que en el 2000 hubo una acusación en contra de Salgado Macedonio, misma que fue interpuesta por violencia sexual por parte de Patricia Ruiz Anchondo, procuradora social del DF (en ese entonces), un hecho que pasó desapercibido.

Y así como escribía Guadalupe Loaeza hablando en el 2000 de la vitalidad y descaro de Salgado comparándolo con la grisura del PRI, hoy su percepción también cambió, en una columna totalmente escandalizada por las acciones del político, señal Osorno.