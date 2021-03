Ansiedad y Depresión: La otra pandemia

Edilberto Peña, Neuropsiquiatra y maestro en ciencias. Director General de CISNE (Centro de Investigaciones en Sistema Nervioso Central)

• Dos de cada tres personas que padecen enfermedades mentales piensan que su mal es producto de una debilidad de carácter y no de una enfermedad neurobiológica.

• Solo 10% de quienes padecen una enfermedad mental creen que es una enfermedad del órgano del cerebro.

• Aproximadamente 50% de los trastornos de ansiedad se presentan antes de los 25 años.

• El trastorno de ansiedad es la enfermedad de salud mental más común en México, al menos 14.3% de los mexicanos lo padece

• Mencionar la palabra ansiedad se ha convertido en uno de los lugares comunes más recurrentes dentro del lenguaje cotidiano. La consulta se llena de quejas del tipo de: “Como por ansiedad”, “Tengo una ansiedad que ni yo me aguanto”, “No duermo por ansiedad”, “Me da ansiedad ver a mi novio en línea en Whatsapp y que no me conteste”, “No puedo atender a la clase porque estoy demasiado ansioso”, hasta cerrar con la recurrente “Tengo ansiedad del futuro”.

• Lo vemos y escuchamos en todos lados, pero ¿será? Una de las habilidades principales con las que tenemos que educar a nuestros niños, desde la primaria, es a emplear el correcto reconocimiento de emociones. Se comienza por evitar el bote de basura mancomunado de: “Me siento mal”.

• Lo que detectamos perfectamente es el malestar, pero lo que nadie nos enseña es a ponerle nombre a ese malestar para graduarlo y medirlo, para detectar de forma acertada si lo que hicimos sirvió para estar mejor o peor, y en qué medida. Este tipo de ejercicio es el que tenemos que aplicar para el mundo complejo de la ansiedad. En sus continentes tenemos al estrés, la angustia, el síndrome de burnout (o síndrome de desgaste), las obsesiones, los miedos y el pánico, por mencionar a los más frecuentes. Intentemos mencionarlos de forma ordenada y priorizarlo de mayor frecuencia de presentación, pero de menor índice de intensidad y de patología:

Estrés

• Es una reacción fisiológica normal de todo organismo que se desencadena en cuanto lo enfrentamos a un obstáculo, fuera de lo planeado y que lo obliga a sacar recursos de las reservas y adaptarse para salir adelante. El estrés es parte generalmente de una reacción física, pero se trató de un término que, desde principios de los años setenta se comenzó a manejar en el lenguaje psicológico para referirse a las sensaciones correspondientes a estos eventos físicos, pero en la esfera de la salud mental.

Ansiedad

• Con esta nos referimos a la sensación psicológica de malestar donde característicamente se nos agolpan las preocupaciones de una forma obsesiva y creciente, además de que nuestros pensamientos toman matices pesimistas y catastróficos, difícilmente controlables. Característicamente, esto es mucho más que la sensación molesta que representa el estrés, no es para nada funcional y generalmente nos afecta tanto que nos hace disfuncionar en nuestras actividades.

Angustia

• Se trata del correlato físico de descontrol que acabamos de describir para la ansiedad. Está gobernada por el sistema nervioso autónomo, mismo que se encarga de regular todas las funciones involuntarias de nuestro organismo, como las de las vísceras del tórax y el abdomen. Se presenta con incremento del ritmo cardiaco, aumento de la presión arterial, vista borrosa, boca seca, dificultad respiratoria, movimientos intestinales erráticos, vejiga hiperactiva, temblor de las extremidades, mala regulación del calor y el frío y sudoración profusa. Igualmente incapacitante.

Síndrome de burnout

• Se produce cuando las situaciones de la vida son tan agotadoras y con poco reconocimiento que superan nuestras capacidades de activar mecanismos de defensa para confrontar estas agresiones. Se produce una característica fatiga crónica que no se quita solamente con reposo.

Los que sí son ansiedad.

En la clasificación de estos dentro de la psiquiatría tenemos varios:

• Trastorno de ansiedad generalizada: hablamos de cuando nos encontramos todo el tiempo en un nivel de alerta fuerte y serio que nos pone en focos rojos a nivel físico y mental. Si esto se sostiene por más de seis meses nos puede producir desórdenes secundarios como dolores de cabeza, hipertensión, intestino irritable, asma o fibromialgia

• Ataques de pánico: es el punto máximo de la sensación de ansiedad en un individuo. Es el descontrol total físico y mental con la sensación de muerte inminente y de volverse loco, de 10 a 30 minutos de duración y donde uno pierde todo control de sí mismo. Todos conocemos a alguien que los ha padecido y son realmente terribles.

• Fobias: en este punto voy a agrupar a las agorafobias (fobia a espacios abiertos o a sentirme apretado, con lo cual me niego a salir de mi casa), fobia social (terror a ser el centro de atención, como al dar una conferencia o exponer en clase o el trabajo), y a las fobias específicas, de las cuales las más comunes son a la sangre, las alturas, los elevadores y las arañas. Las fobias tienen en común un miedo irracional e incontrolable al foco de la fobia con una conducta evitativa de la situación en todas las ocasiones.

• No todas son malas noticias, el mensaje tiene que decirse alto y fuerte, las diferentes etapas de la ansiedad, todas, todas, tienen solución, desde consejos generales e inmediatos, hasta terapias avanzadas y de vanguardia.

Los musts de la ansiedad son:

• Siempre guardar la calma frente a alguien que la sufre, decimos más con nuestro lenguaje no verbal que con nuestras palabras, dos ansiosos no se pueden ayudar

• Acompañar a la persona, hacerle sentir que todo se va a resolver, no decir cosas como “no pasa nada, todo está en tu mente” o arriesgarse a recibir un golpe. Se trata de dar contención al descontrol máximo que es la ansiedad fuera de uno.

• Si la ansiedad se la está desencadenando un factor externo y, evidentemente, la persona no le encuentra una solución, ya que su mente se encuentra nublada, enfocarnos en las situaciones más urgentes y apremiantes, priorizarlas y ayudarle en nuestra medida a solucionar lo que sí se puede.

• Enfocarme en que hay rutinas de estilo de vida saludable que pueden defenderme a largo plazo de presentar ansiedad o cooperar a mi curación si ya la estoy sufriendo: buscar un sueño reparador, una dieta balanceada de tipo mediterráneo con el mínimo de alimentos procesados, 45 minutos de ejercicio de intensidad moderada cuatro veces por semana, además de un adecuado entrenamiento en manejo del estrés como la meditación o el mindfulness.