Ale de 15 años, lleva tres años buscando justicia por violación: Moreno

Ale de 15 años, lleva tres años buscando justicia por violación, así comienza el periodista y director general de Animal Político, Daniel Moreno, quien se reconocer como un convencido de que no debemos acabar con la capacidad de indignarnos, debemos denunciar y presionar para que estos casos tengan una solución.

Daniel detalla en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que la menor a quien llama Ale actualmente de 15 años, fue abusada por su padrastro cuando tenía 7 años, y lleva tres intentando que sea juzgue, ella quiere denunciarlo y que sea castigado, pero los jueces han hecho hasta lo imposible por que esto no ocurra.

El periodista señala que el nombre artístico del agresor es Freddy Potenza, un hombre de origen argentino radicado en México y quien ha sido protegido por el Consulado argentino. Detalla que los hechos ocurrieron en el estado de Morelos y Ale interpuso la denuncia viviendo en la Ciudad de México y tras un año tuvieron que volver a Morelos a presentarla, en donde llevan dos años perdidos, el juez le dijo al abogado que el acusado merecía que se armara una nueva defensa, por lo que el victimario recibe ayuda del juez porque “pobrecito puede terminar siendo una víctima”.

Los privilegios de los que goza el victimario y no la víctima, han impedido darle celeridad a su caso y justicia, la protección de este hombre provocó que el caso se parara un año más. Por lo que señala no se puede permitir que no haya justicia donde hay peritajes, testigos y todo para ello.