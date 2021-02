Investigación sobre Lozoya, acotada a intereses de la autoridad: Olmos

Hay datos sueltos en la investigación de Emilio Lozoya los que la Fiscalía no ha profundizado a pesar de que existen pruebas, así lo afirmó el periodista Raúl Olmos, y señaló que a la fecha el paradero del señalado es un enigma pues no se ha parado al juzgado a firmar.

De su reciente investigación, publicada en el diario El País, Olmos comparte en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que la Fiscalía integró hace varios meses con colaboración de países como Suiza documento sobre cuentas ligada a Lozoya sobre las transacciones que hizo en 2000 a cuentas bancarias entre ellas, resalta la de Islas Vírgenes Británicas a nombre de Tochos Holding, a la que llegaron presuntos sobornos de Odebrecht y Altos Hornos por al menos 5 millones de dólares de los que no se sabían detalles, pero provienen de OHL empresa beneficiada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Emilio incurrió en conflicto de intereses, señala el periodista pues al mismo tiempo que era asesor de OHL era una especie de gestor de obras públicas, cobraba comisiones por cada contrato firmado, los fondos fueron depositados durante la campaña de EPN.

Otra de las empresas vinculadas una de ellas en Luxemburgo, Lindberg que es investigada en España por las transferencias de OHL, en un trasiego de sobornos liga a España, Suiza, México.

Tochos Holding abrió cuenta en banco de Suiza para recibir las transferencias de Grupo Villar Mir de España al que pertenecen OHL e Infoglobal, y para las cuales Lozoya fue consejero antes se ser director de Pemex.

Estas transferencias están llenas de señalamientos por corrupción tanto en España como en México y están ligadas por la cuenta en Suiza con Altos Hornos, pues a dicha cuenta llegaron sobornos y para triangular la compra de dos residencias la de Lomas de Bazares y la de Ixtapa y que materializaron los sobornos a Emilio Lozoya.

Por todo ello, asegura Olmos “sería grave que la Fiscalía no profundizara en la investigación de estos indicios en su afán de darle privilegios y beneficios a Lozoya”, de ahí los señalamientos en la investigación publicada.

A la fecha, señala el periodista “Lozoya es un enigma no se ha parado al juzgado a firmar su libertad condicional, lo ha hecho de forma digital desde casa pero no sabemos en cuál de sus residencias, si desde su casa en Suiza o desde su departamento de lujo en Nueva York, pudo haberlo hecho desde cualquiera de sus residencias que se le detectaron en el mundo”, pues a pesar de la detención de su pasaporte, Olmo advierte que esto no es garantía de nada pues antes ya se había fugado.

La figura legal de criterio de oportunidad es correcta, señala, lo que no le parece correcto es que se le otorguen tantos privilegios y que la investigación queda acotada a lo que le interesa a la autoridad y no a llegar al fondo del asunto.