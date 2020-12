CFE no puede ser juez y parte en investigación del apagón: Gonzalo Monroy

Hace falta investigación independiente y mantenimiento en líneas de transmisión energética; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede ser juez y parte en el apagón ocurrido ayer que afectó a 26% de los usuarios en México, así lo señaló el especialista en temas energéticos, Gonzalo Monroy en entrevista para “Así las Cosas” con Ibeth Parga.

El especialista señaló que no fue un problema de generación lo ocurrido ayer pues el restablecimiento hubiera tarado más tiempo, no obstante dijo se debe hacer una investigación independiente, pues es posible que la CFE no admita la responsabilidad de lo ocurrido.

No obstante, dijo que de no haberse generado estos apagones, similares a bajar el interruptor, los daños hubieran sido mayores, pues señaló que la administración insiste en poner plantas cuando lo que falta en el monopolio de la energía es inversión.

Es difícil pensar en el error humano como causa, es más bien la falta de mantenimiento lo que generó la interrupción energética en una línea con problemas del pasado y que afectó de Hermosillo a Quintana Roo; señaló Monroy quien afirma que hay formas de corregirlos pero hace falta imaginación, dinero y repensar si vale la pena conservar el monopolio en la CFE.

Este tipo de apagones históricos no ocurría desde 1971 y pudo deberse a un incendio o congelamiento por el frente frío, por lo se requiere una buena investigación para conocer las verdaderas causas, señaló.