Lamentable la actuación de jueces en relación a cuentas congeladas: UIF

Lamentable la actuación de jueces en relación a cuentas congeladas, así lo señaló el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El funcionario dijo que los jueces deben valorar la pertinencia de bloqueo de cuentas, pues interpretan que sino se expresa de forma literal no se pueden bloquear.

"Lamentable la visión de algunos juzgadores federales que están concediendo amparos", como en el caso de Kamel Nacif a quien se habían bloqueado cuentas por 800 millones de pesos por lavado de dinero y que tras un amparo quedaron liberadas, por lo que dijo se pondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Señaló desconocimiento absoluto del marco normativo de México en tratados internacionales que permiten la suspensión de estas órdenes de congelar las cuentas a presuntos delincuentes o prófugos de la justicia.

En relación a la denuncia de Emilio Lozoya, dijo que se han realizado cinco investigaciones y una adicional en la que involucra a 70 personas físicas y morales entre ellas a Miguel Barbosa y José Antonio Meade de quienes dijo no son investigados, pues no se acredita lo dicho por Lozoya. No obstante dijo que si la Fiscalía requiere de estas investigaciones le serán otorgadas.

Nieto afirmó que actualmente se realiza la investigación de un cuarto grupo delictivo para el bloqueo de cuentas en coordinación las corporaciones y autoridades, al igual que con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues también se trabaja en el tema de lavado de dinero y mecanismos para evitar que las criptomonedas sean un medio para ello.

En cuanto al bloqueo de cuentas relacionadas con pornografía infantil se da seguimiento en colaboración con la Guardia Nacional y la Policía Cibernética.

Con respecto a la denuncia del ex titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, dijo que aún no se ha hablado del tema.

Ante la respuesta de la UIF frente a casos como el de Chihuahua señaló “No es mi culpa que haya corrupción en el ISSSTE durante la administración del ex gobernador de Chihuahua” y pidió no politizar la actuación de la Unidad de Investigación, que solo actúa por requerimiento, pues recalcó que no puede dejar de cumplir ante irregularidades.