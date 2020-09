Que el gobierno no nos deje en desamparo: Erika Martínez

Luego de que el día de ayer las madres de v´citimas de violencia se reunieran con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Erika Martínez madre de una menor, víctima de violación, detalló que al inicio del encuentro hubo tensión cuando se les cuestionó la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH).

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Erika detalló que tras hablar un poco sobre cada uno de los casos de quienes estuvieron presentes, se entregó un pliego petitorio que ya se analiza y en el que figura una alerta por violencia de género en todo el país.

Afirmó que la secretaria Sánchez Cordero se comprometió a atenderles, lo que les da cierta tranquilidad al haber hablado con la persona que les puede dar solución.

En su caso particular detalla que tras la violación a su hija por parte del hermano de ex pareja, perdió su vivienda, por lo que pide un hogar que pueda pagar y en donde tener a sus hijas para reiniciar su vida. “No he pedido ayuda económica” dijo, y agregó que el gobierno no les ha apoyado por lo que pidió “Que no nos dejen en el desamparo para no ser doblemente violentas, que nos den las herramientas para salir adelante”.

Erika solicitó que las denuncias den resultado inmediato, pues el agresor de su hija sigue libre. “Ya no queremos denunciar porque al hacerlo podemos ser víctimas de represalias”.

Finalmente señaló que el artista Juan Manuel Nuñez la contactó para decirle que no importa lo que paso con el cuadro es una réplica más, que reconoce su indignación y dese que la menor se quede con la obra como un recuerdo de su lucha.