Grupo que entró a la fuerza a la CNDH no pide nada: Rosario Piedra

Los casos de Marcela y Silvia son muy graves, es gravísimo que hayan violado a una menor y quemado a un joven; el grupo que se metió a la fuerza al edificio, está en su derecho de protestar pero entrar y no pedir nada me tiene desconcertada, así lo señaló la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, a una semana de que el edificio de la instancia fue tomado.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la comisionada argumentó que se ha trabajado en los casos de caos de Marcela y Silvia y ellas se han retirado de las instalaciones. Detalló que desde el día 3 de septiembre las afectadas solicitaron una entrevista con ella, y se les atendió a ellas y a otros familiares de desaparecidos de otras parre del país que habían sido. violentados en sus derechos.

Sin embargo recalcó que “tiene que quedar muy claro que la CNDH no es un órgano que pueda ejercer la justicia directamente somos mediadores y atendemos las quejas sobre dependencias o funcionarios que no han cumplido”.

Señaló que los visitadores asistieron hicieron el acompañamiento del grupo de 15 personas pero que los casos de Marcela y Silvia son “dos casos muy graves es gravísimo que hayan violado a una menor y quemado a un joven” y se implementó el apoyo para que fueran a San Luis Potosí a recoger a sus niñas y que ellas ya no están en las instalaciones de la Comisión.

Por ello dijo que “el colectivo que se metió a la fuerza al edificio, está en su derecho de protestar, pero entrar y no pedir nada me tiene desconcertada”. Argumentó que la Comisión está en todo momento dispuesta a atenderlos pero no quieren comunicarse.

Y coincidió con el presidente López Obrador en señalar “Piden mi renuncia en base a encono” y recordó que ella sufrió un ataque cibernético de amenazas y de sus cuentas, es el encono el que amenaza, y su investigación sigue en curso por lo que evitó hacer señalamientos.

La comisionada hizo un llamado para que se llegue al diálogo, señalando que “todo mundo tiene derecho a protestar pero no a destruir expedientes”. Ayer aventaron la documentación que había y los llamaron tiliches ahí está la vida de muchas mujeres desaparecidas, los derechos son para todos y todas.

Y recordó que ella misma ha sido víctima de la represión del gobierno.