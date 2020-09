Esta batalla en la Cámara, políticamente ya la gané: Fernández Noroña

Esta batalla políticamente ya la gané: Gerardo Fernández Noroña

El PRI no alcanzó la mayoría calificada de los dos tercios

Ayer hubo una victoria moral y política para el PT, así lo aseguró el diputado Gerardo Fernández Noroña, tras el rechazo del PRI en el Pleno para presidir la mesa directiva en la Cámara de Diputados.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Fernández Noroña aseguró que su partido tenía todo para ganar, sin embargo dejaron pasar al PRI y su propuesta pero el Pleno dijo no.

Lo que sigue es que el PT acredite que es la tercera fuerza política, presente su propuesta a la JUCOPO con él a la cabeza, lo vote el pleno y pueda pasar o no que alcance los dos tercios Juntos haremos historia tiene los diputados suficientes. Aunque aseguró que no es algo que le quite el sueño ni una ambición vulgar, sino una decisión política correcta.

La presión en la sesión de ayer dijo fue pesada y señaló que si el PRI tuviera un poquito de vergüenza no se presentaría presidir la cámara con la red de corrupción que hicieron con Odebrecht y el presidente Peña, con los 43 de Ayotzinapa, es una clase política caduca y corrupta que el pueblo no quiere más y que mandó al basurero de la historia el 1 de julio de 2018.

Soy duro en el discurso pero como presidente de la Cámara seré respetuoso de todas las fuerzas políticas, pero en el debate iré como un hombre libre no cambiare mi posición.

Cuando Peña entregó la presidencia lo traté con consideración y respeto, hay preocupación de algunos de que un plebeyo retobón encabece la mesa directiva, pero es parte de esta cuarta transformación-

Refirió que a Mario le han dado durísimo, la presión aumenta pero él se abstuvo y se mantiene muy buena relación con él.

Presidir la mesa directiva de señala Fernández Noroña es bueno para servicio al movimiento, al pueblo y para apoyar al Presidente y hacer respetar y cumplir las tareas parlamentarias, el derecho y la palabra de los diputados, es una posición muy importante y honrosa, es uno de los tres poderes y la responsabilidad que permite sobre todo servir al pueblo.

Es legítimo y ético votar por el PT, La derrota política del PRI es un hecho, el pueblo mandó al quinto lugar al PRI ayer le tocó su turno y el Pleno dijo no, el PRI podría proponer a los 41 diputados y no va a pasar ninguno, lo que ayer pasó fue un hito el poder legislativo es autónomo.

Fernández Noroña dijo que todos los adjetivos los acredita, en el debate soy polemista pero “mira que bien portado es Ricardo Anaya y recibió 6.8 millones de corrupción, pero mira que bien portado es Jesús Zambrano que también presidió la Cámara de Diputados y le pasó 4 diputados al PRI” señaló que muchos son impresentables y ahí están.