El INE debe investigar casos Lozoya y Pío López: Pamela San Martín

La exconsejera electoral, Pamela San Martín afirmó que tanto las declaraciones hechas por Emilio Lozoya del caso Odebrecht y el video de Pío López Obrador tienen que ser investigados por el Instituto Nacional Electoral, Fiscalía General de la República y por la Fiscalía de Delitos Electorales.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la exconsejera señaló que la declaración de Lozoya indica recursos que fueron a dar a las campañas del 2012 y el asunto del hermano del presidente López Obrador, recibiendo recursos en efectivo para el movimiento, son hechos que tiene que ser investigados, pues ya sean conductas delictivas o faltas administrativas, ambos casos, son evidencia de posibles recursos entrando en las campañas.

Pamela reconoció la importancia de lo evidenciado por muchísimas investigaciones periodísticas y que no han sido detectadas por las autoridades. Y señaló que se tiene que fortalecer el mecanismo de fiscalización del INE porque no se están detectando estas entradas de recursos a las campañas electorales, aunque no solo corresponde al ámbito electoral.

En relación al caso del hermano del presidente, aunque todas las personas son libres de aportar a las campañas electorales existen reglas para estos financiamientos como ser persona física y hacer aportaciones no mayores a 90 días de salario mínimo, monto que puede ser entregado físicamente; sin embargo en montos mayores la transparencia la asegura una transferencia bancaria.

Ante tales circunstancias la exconsejera electoral dijo que los partidos políticos son los garantes de la procedencia de sus recursos, en el caso de Lozoya son el PRI y el Verde; y en el caso de López Obrador respondería Morena.

Los desvíos de recursos deben ser investigados y aclarados mediante la investigación y coordinación de diversas instancia para reconocer e identificar las cuentas que deben ser fiscalizadas, pues afirmó que “la corrupción política si guarda relación con la corrupción electoral” por lo que la transparencia del origen de los recursos debe seguir rutas paralelas de investigación.