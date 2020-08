Redes sociales, tragedia para formarnos una opinión del mundo: Jorge Zepeda

Las redes sociales han sido increíbles para mantenernos en contacto, pero han sido una tragedia para formarnos una opinión del mundo así lo afirmó el escritor y periodista, Jorge Zepeda Patterson, pues éstas señala terminan siendo víctimas de sus propias limitaciones.

Acorde a lo escrito en su columna "Tik Tok o la carnicería de elefante" el autor asegura que así como las redes pretenden que en 25 palabras podamos definir nuestro perfil, es la misma vía por la que estamos tratando de entender la realidad.

Describe lo que vivimos, como la leyenda indú “La verdad del elefante”, en la que somos los ciegos que a partir de lo poco que percibimos a través de citas breves, memes y videos de unos cuantos minutos, nos estamos formando una percepción de la realidad.

Y si a eso sumamos el discurso de odio, nos estamos envenenando y odiando por razones que tienen que ver menos con la razón y más con el resentimiento manipulado, acabando con el debate de la opinión pública. Es imposible que un tuit describa el desempeño de Gatell por ejemplo..

A través de estas piezas señala, nos asomamos por la cerradura, es un zapping en el que el tema se pone más complejo y más aún si nos mostramos militantes.

Antes, recuerda el autor, las reacciones de la gente era contra tus argumentos, la gente ya no ve los argumentos y ya no argumenta, simplemente ve la postura y no responde, solo ve si está a favor o en contra.

En el intercambio de argumentos existen solo descalificaciones somos ciegos dispuestos a destruir, nos estamos odiando, no vemos que la mezquindad de la desinformación es solo la esquina de una oreja, no la verdad absoluta.

A nivel global estamos inmersos en un proceso de cambio que genera pasiones, no es un sexenio como cualquier otro lo que genera polémicas y este medio lamentable de hacer conversación es un agravante de lo que sucede en el resto del mundo.