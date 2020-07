Lo que debes saber de la nueva marcación obligatoria

Rafael Eslava Herrada, Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Desde hace un año, en México cambió la marcación telefónica. Tuvimos un periodo de convivencia que está por terminar. A partir de este 3 de agosto, sólo podrás comunicarte con otros si marcas a 10 dígitos.

¡Recuerda, se eliminaron los prefijos 01, 044 y 045!

Les vamos a explicar cómo está todo este asunto para que no tengan broncas en comunicarse. Recuerden #YaMarcamosA10

¿CÓMO MARCAMOS AHORA?

Recuerda no usar los prefijos 01, 044 ó 045

Todos los números en el país, sean de teléfonos fijos o móviles, tienen 10 dígitos.

En la CDMX, Guadalajara y Monterrey se marca… Clave de larga Distancia y el número local = 10 dígitos.

CDMX 55 ## ## ## ##

GDL 33 ## ## ## ##

MTY 81 ## ## ## ##

En el resto del país…

Clave de larga Distancia y el número local = 10 dígitos.

MÉRIDA 999 ### ## ##

TOLUCA 722 ### ## ##

El número nacional de emergencias 9 1 1 no cambia.

¿CÓMO SE MARCARÁ DESDE EL EXTRANJERO?

Clave de acceso al servicio de larga distancia internacional 011 Código de país de México 52 y el número nacional a 10 dígitos

(no importando si es fijo o móvil)

¿CUÁNDO SERÁ OBLIGATORIA ESTA MARCACIÓN?

El 2 de agosto será el último día que se podrá marcar con los prefijos 01, 044 y 045 pues, a partir del primer segundo del 3 de agosto sólo se conectarán las llamadas que se marquen a 10 dígitos.

¿QUÉ PASARÁ SI NO MARCO A 10 DÍGITOS?

No podrás comunicarte porque los sistemas telefónicos no reconocerán la marcación y la llamada no se podrá concretar.

¿DEBO CAMBIAR MI AGENDA?

Sí, es importante tomar en cuenta que los números que tienes almacenados en tu celular pueden contar con los prefijos 01, 044 o 045, por lo que será necesario eliminarlos

También es posible que los números fijos los tengas almacenados con 7 u 8 dígitos, por lo que habrá que guardarlos con la clave de larga distancia de la ciudad para que tengan 10 diez dígitos.

No olvides revisar si tienes números nacionales registrados con el prefijo 1; también tendrás que eliminar dicho dígito.

Puedes hacerlo progresivamente, conforme vas usando los números a los que marcas más frecuentemente, pero no te confíes, ¡queda poco tiempo!

¿AFECTARÁ EN LA TARIFA QUE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA?

No. El cambio en la marcación es independiente del pago que haces por tus servicios de llamadas.

Sin embargo, tal vez habrás notado que, ahora, la mayoría de las ofertas del servicio telefónico fijo ó móvil incluyen minutos o llamadas a números móviles, por ello, en estos casos, el costo de la llamada a un celular o a un número fijo es indistinto.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁN USAR EL 01, 044 Y 045?

¿Y CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA NUEVA MARCACIÓN?

Con la marcación a 10 dígitos se asegura que existan suficientes números disponibles para la creciente necesidad de líneas que hay en el país. La numeración es un recurso finito. El crecimiento de los servicios de telecomunicaciones, la entrada de nuevos competidores al mercado de la telefonía fija y móvil, así como el crecimiento urbano y poblacional, son factores que incrementan la demanda de numeración. En México contamos con más de 22 millones de líneas de telefonía fija y 122 millones de líneas móviles… ¡y la cifra sigue creciendo!

¿LOS NÚMEROS A 10 DÍGITOS SE REPITEN O SON ÚNICOS?

Todos los números nacionales son únicos, no hay posibilidad de que se repitan. Por ello, este cambio de marcación ayudará para que se incremente la cantidad de números disponibles para comunicarse.

Si tienes más dudas: Entra a la página www.ift.org.mx, llama al 800 2000 120