Vino a tomarse una foto que se pudo tomar en cualquier parte: Cuéllar

El periodista y fundador de POPLab, Arnoldo Cuéllar analizó en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco la reciente visita del presidente López Obrador a Guanajuato, de la que aseguró “vino a tomarse una foto que se pudo haber tomado en cualquier parte.

Detalló que al llegar a una de las ciudades más peligrosas del planeta, ya lo esperaban manifestantes que tuvieron que caminar kilómetros en una peligrosa carretera quienes buscaban entrevistarse con él, pero ni los propios periodistas locales tuvieron la oportunidad, pues fueron marginados.

Señalo que pese a que el gobernador es un panista muy activo contra el gobierno federal, se acordó una tregua política y el presidente le bajó al tema del fiscal Carlos Zamarripa, quien no está funcionando, una problemática de años, para la que no hay inteligencia federal trabajando en el estado.

Y aunque el gobernador debería exigir resultados, dijo lo ratificó y postuló ante el Congreso como fiscal.

También señaló el trato desdeñoso a los grupos aislados, una dinámica característica del gobierno de Guanajuato lo que ha llevado a la radicalización.

En el caso de las familias de desaparecidos dijo tras el nombramiento del comisionado de búsqueda de personas desaparecidas, una persona que viene de cargos financieros, tienen derecho a expresar su molestia; sin embargo asegura que el gobernador tiene demasiados voceros, él no informa, por lo que no se sabe la evolución de los programas y no hay posibilidad de cuestionarle, pues recordó que la mitad de su gabinete proviene de la administración pasada, a quienes se les descompuso el estado en sus manos.