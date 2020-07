Luego de la masacre de 26 personas dentro de un anexo en Guanajuato, el periodista Arnoldo Cuellar, editor del portal POPLab advirtió una crisis política en donde quienes más ganan son los grupos criminales.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el analista señaló que tal como se había previsto la violencia iba a crecer tras la detención y liberación de los padres de “El Marro”.

Refirió que hace unos días el secretario de seguridad de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca reconoció a los anexos como semilleros de delincuencia organizada y que no estaban regulados por el estado; sin embargo pese a reconocerlo no se actuó en consecuencia y las autoridades municipales no quieren meterse en problemas.

Detalló que del hecho de ayer la responsabilidad se le atribuyó al Cartel Jalisco Nueva Generación, pues trascendió que el lugar era refugio de sicarios de El Marro y la amenaza se extendió a otros anexos tras circular una lista de 15 de ellos ubicados en Celaya.

Reiteró que el gobierno estatal desconoce la existencia de estos lugares, que operan al margen de toda autoridad convirtiéndose en mucha ocasiones en lugares de maltrato y extorsión.

Arnoldo señaló que la situación se ha politizado pues mientras el presidente señala una renovación de las autoridades judiciales, el gobernador afirma que Zamarripa es el mejor fiscal, lo que deriva en una crisis política en donde quienes más gana son los criminales.

El periodista afirma que el estado está debilitado desde su concepción de cómo combatir el delito, pues ahora están llegando tarde, simplemente a levantar cuerpos.

Recordó que pese a la inversión en seguridad los cuarteles se encuentran abandonados, pues los elementos solicitados nunca llegaron y la Guardia Nacional no ha tenido una presencia fundamental, ahora se dedica a la entrega de recursos de los programas del gobierno federal.

Afirmó que pese a la existencia de un C5 y el programa escudo fue financiado por seis años, se puede detectar e l movimiento y la dinámica de los criminales pero no hay capacidad operativa de reacción.

Adelantó que se espera mañana la comparecencia del fiscal ante el Congreso, quien podría ser nuevamente arropado por el gobierno del estado.