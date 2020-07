El 68% de los mexicanos aprueba mandato de López Obrador: Javier Lafuente

El 68% de los mexicanos aprueba el mandato del presidente López Obrador a dos años de iniciar su administración; sin embargo rechazan su gestión respecto al tema de los feminicidios; así lo señaló el corresponsal y delegado del diario “El País” en México, Javier Lafuente.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista dio a conocer el contenido de la nueva edición de El País que este día presenta una encuesta realizada por SIMO Consulting, sobre a dos años del casi gobierno de López Obrador, en la que 68% de los encuestados aprueba su mandato.

No obstante, recalca el periodista hay un rechazo de su estrategia contra la violencia y los feminicidios además de reconocer que no su gobierno no tiene controlada la pandemia de coronavirus.

La edición, detalla Lafuente también presenta un reportaje a fondo de Jacobo García y Héctor Guerrero que siguieron la ruta del Tren Maya en el que dan cuenta de que la mayoría está a favor del proyecto.

Estos contenidos, señala Lafuente dejan una sensación de que el Presidente tiene un respaldo, pues respecto a la opinión de la Guardia Nacional por ejemplo el resultado es 58% a favor.

En las preguntas hay una polarización absoluta respecto al presidente, sobre su percepción, generalmente es positivo salvo en el tema del feminicidio debido a la polémica y los gestos del presidente hacia el feminismo, lo que es considerado como el dato más negativo.