Alfaro perdió el apoyo de los jóvenes: Diego Petersen

Policías vestidos de civil detuvieron a un montó de chavos que iban a manifestarse, hay testimonio de por lo menos 30 que fueron levantados a golpes con palos y tubos, quienes posteriormente fueron soltados de dos en dos a diversas partes del municipio, así relató lo ocurrido en Jalisco en viernes pasado, el periodista Diego Petersen, quien afirma que pese a la disculpa del gobernador, éste perdió la base social que representan los jóvenes.

El analista señala que durante su disculpa pública el gobernador Enrique Alfaro dijo que la fiscalía está infiltrada y un grupos de policía actuó fuera de la ley, lo que afirma sería grave y motivo de renuncia del fiscal.

Por su parte los policías han declarado que ellos solo recibieron la orden de presentarse en la parte posterior de Casa Jalisco en donde los citaron vestidos de civil. Esto señala Petersen no resulta del todo increíble, pues el propio fiscal cuenta con el antecedente del 28 de mayo de 2004 cuando se procedió de manera similar, deteniendo a jóvenes que no tenían nada que ver con una manifestación violenta; en este caso tienen un detenido a quien se acusa de haber quemado al policía, solo porque iba vestido de forma similar, pero no es el culpable.

Petersen afirma que el gobernador en su búsqueda de un culpable en principio negó la violencia, luego negó que fuera contra el presidente, y ahora señala de provocación a la imprudencia de Candelaria Ochoa quien estuvo ayer en una marcha.

Ha cometido muchos errores un asesinato que no se investiga hasta que fue denunciado públicamente, ese es el primer gran error que no asume.