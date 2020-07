Vigila Profeco que gasolineras no abusen en el precio

Por: Luis Antonio Ruiz

El delegado de la Profeco en Jalisco, Sebastián Hernández Méndez afirmó que desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 han estado vigilando que los comercios no incurran en abusos en los precios y que mantienen los operativos para vigilar que las gasolineras: “Más aún en estas épocas es cuando bajó el combustible, entonces no existía justificación y se ha estado manejando y por parte del procurador y por parte de todas las oficinas, invitar a todos los proveedores para que sean solidarios en estos momentos y que no abusen de la gente que van a tener una PROFECO muy activa y que va a estará revisando de una manera muy rigurosa la ley en casos donde encontremos precios elevados de manera injustificada”. El delegado federal informó que las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor en la Colonia Americana en Guadalajara están abiertas y operando en un horario de 8 de la mañana a 15:30 horas para recibir quejas, aplicando medidas como la sana distancia, uso de gel antibacterial y sanitización.