Si manejas en CDMX o Edomex, el programa Hoy No Circula define qué vehículos no podrán salir este jueves

Evita multas en CDMX y Edomex: verifica el Hoy No Circula para este jueves 30 de julio. IA

Antes de salir de casa este jueves 30 de julio de 2026, vale la pena revisar si tu automóvil tiene restricción para circular. El Programa Hoy No Circula, coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), continúa aplicándose de manera habitual en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Para este jueves, la restricción corresponde a los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y que cuenten con holograma 1 o 2. Estos automóviles deberán permanecer fuera de circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas, salvo que exista alguna excepción prevista en la normatividad vigente.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 30 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial del Programa Hoy No Circula, este jueves deberán suspender su circulación:

Vehículos con engomado verde .

. Placas con terminación 1 y 2 .

. Unidades con holograma 1 .

. Unidades con holograma 2.

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, pueden circular sin esta restricción, siempre que no exista una contingencia ambiental extraordinaria.

También es importante recordar que, si la CAMe declara una Fase I de Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse y abarcar a un mayor número de vehículos, por lo que conviene consultar los avisos oficiales antes de iniciar cualquier recorrido.

¿Dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, entre ellos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

La Paz

Si tu trayecto contempla alguno de estos municipios o la capital del país, revisar el calendario puede ayudarte a evitar contratiempos durante el día.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular cuando el vehículo tiene restricción puede generar una sanción económica equivalente a 20 y hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de otras medidas administrativas que determinen las autoridades de tránsito. El monto exacto depende del valor vigente de la UMA y de la aplicación de la infracción correspondiente.

Por ello, antes de salir verifica tres datos básicos: el color del engomado, la terminación de la placa y el tipo de holograma de verificación de tu automóvil. Unos minutos de revisión pueden evitar multas y retrasos.

Hasta el momento, la CAMe no ha informado restricciones adicionales por contingencia ambiental, por lo que el programa opera conforme al calendario ordinario para este jueves 30 de julio de 2026. En caso de que las condiciones atmosféricas cambien durante el día, las autoridades emitirán los avisos correspondientes a través de sus canales oficiales.