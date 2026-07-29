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Reabren parcialmente la autopista México-Cuernavaca tras volcadura de tractocamión

La autopista México-Cuernavaca reanudó parcialmente la circulación tras casi 11 horas de maniobras por la volcadura de un tractocamión que transportaba ácido clorhídrico.

Un tractocamión se volcó está madrugada en la autopista México -Cuernavaca a la altura del kilómetro 70. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Un tractocamión se volcó está madrugada en la autopista México -Cuernavaca a la altura del kilómetro 70. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Luis Alberto Beltrán

Luego de casi 11 horas de trabajos ininterrumpidos, la circulación en la autopista México-Cuernavaca fue restablecida de manera parcial, luego de la volcadura de un tractocamión que transportaba ácido clorhídrico a la altura del kilómetro 70.

¿Cómo se restableció la circulación?

De acuerdo con CAPUFE, las labores de atención a la emergencia continúan en la zona del accidente, donde personal especializado realiza tareas de limpieza y mitigación de riesgos, por lo que el tránsito permanece con reducción de carriles.

Inicialmente se permitió el paso de vehículos con dirección hacia la Ciudad de México y, conforme avanzaron las maniobras, se habilitó un carril en el sentido de la Ciudad de México hacia Cuernavaca.

Un tractocamión se volcó está madrugada en la autopista México -Cuernavaca a la altura del kilómetro 70. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

¿Qué autoridades permanecen en la zona?

En tanto, elementos de la Guardia Nacional permanecen desplegados en el sitio para coordinar la circulación y brindar seguridad a los automovilistas. Debido a las restricciones en la autopista, cientos de conductores continúan utilizando la carretera federal México-Cuernavaca como ruta alterna.

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