Colapsa la autopista México-Cuernavaca por volcadura de camión con ácido clorhídrico

La autopista México–Cuernavaca permanece cerrada en dirección de norte a sur debido a la volcadura de transporte con sustancias químicas.

Esta mañana, se registró la volcadura de un tractocamión en el kilómetro 70 de la autopista México–Cuernavaca, con dirección de norte a sur , el cual transportaba sustancias químicas.

La coordinación estatal de Protección Civil informó que, en conjunto con Caminos y Puentes Federales se llevan a cabo labores de evaluación, mitigación y control del riesgo ya que como consecuencia del incidente se registró el derrame de ácido clorhídrico.

La autopista México–Cuernavaca permanece cerrada a la altura de La Pera, en dirección de norte a sur debido a la volcadura de transporte con sustancias químicas. Ampliar

Personal del Centro de Control de Emergencias CIVAC (CCEC), mantienen acciones coordinadas en el sitio, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

La circulación permanece cerrada en ambos sentidos de la autopista, en el tramo que corresponde al Paso Exprés de Cuernavaca.

El coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, informó que, mientras continúan las maniobras para controlar el incidente; se recomienda a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar como vía alterna la carretera federal México–Cuernavaca.

Síguenos en Google News y encuentra más información