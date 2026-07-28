Modernización de carretera Salina-Cruz Zihuatanejo beneficiará a casi 2 millones de habitantes: SICT

MX- Obras de modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo / Gobierno

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, dio a conocer que las obras de modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo beneficiarán a un millón 947 mil 399 habitantes y generarán 93 mil 615 empleos.

Con una inversión de mil 613 millones de pesos, en 2026 se ampliarán —a dos carriles— 10 kilómetros de este Eje Prioritario que une los estados de Oaxaca y Guerrero.

De la meta programada para este año, 2 km corresponden al estado de Guerrero y 8 km a Oaxaca, en los tramos Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-San José, Entronque Tangolunda-Tapanalá y Las Vigas.

En 2025, los trabajos de modernización sumaron 27 km: un kilómetro correspondiente a ocho puentes en Guerrero y 26 km de carretera en Oaxaca.

MX- Obras de modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo / Gobierno Ampliar

Los puentes concluidos son: Las Vigas, Agua Hedionda, Copala, Marquelia I, Talapilla, Río Quetzala, Santa Catarina y Río Nexpa.

La modernización integral de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo contempla 446 km de longitud y una inversión total de 31 mil 205 mdp. Las obras iniciaron el año pasado y concluirán en diciembre de 2029.

Esta obra contribuirá de manera significativa a impulsar la movilidad y la seguridad vial del litoral del Pacífico, lo que fomentará el crecimiento económico de la región, las actividades turísticas y la conectividad portuaria.

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Mejorará la calidad de vida de las comunidades locales, principalmente de Lázaro Cárdenas, Zihuatanejo, Coyuca, Acapulco, Marquelia, El Cacalote, Puerto Escondido, Juchitán, Pochutla, Huatulco y Salina Cruz.

De esta manera, la SICT impulsa la construcción y modernización de carreteras y caminos en diversos Ejes Prioritarios del país, a fin de consolidar un sistema de transporte más seguro, funcional y eficiente.