Dictan prisión preventiva a viuda de alcalde de Temoac y al jefe de policia municipal

Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Marisol “N”, viuda del alcalde de Temoac y presidenta del DIF, así como al secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Jeovany Emmanuel “N”, tras ser imputados por el delito de extorsión agravada.

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¿Qué determinó el juez de control?

La determinación fue tomada durante la audiencia inicial celebrada este martes en la Ciudad Judicial de Cuautla, donde un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) formuló la imputación en contra de ambos servidores públicos.

La autoridad judicial resolvió que los imputados permanezcan en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal y fijó para el próximo 4 de agosto la audiencia en la que se determinará si son vinculados a proceso.

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¿Qué señala la investigación de la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), las investigaciones realizadas como parte de las acciones para combatir el delito de extorsión permitieron reunir datos de prueba que señalan que, desde julio de 2025, los ahora imputados habrían participado en actos de intimidación contra diversas personas.

Según la carpeta de investigación, las víctimas fueron presuntamente amenazadas y agredidas con el propósito de obligarlas a entregar fuertes cantidades de dinero a cambio de no causarles daño.

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