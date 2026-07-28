Detienen en Sinaloa a Adrián “N”, alias “El 20”, presunto jefe regional del Cártel del Pacífico

En un operativo conjunto realizado en Villa Unión, Mazatlán, autoridades federales y estatales detuvieron a Adrián “N”, alias “el 20”, identificado por el Gobierno Federal como jefe regional del Cártel del Pacífico en el sur de Sinaloa.

¿Cómo se llevó a cabo la detención?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y se realizó con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Junto con otro hombre, al detenido le aseguraron dos ametralladoras, cuatro armas largas, más de dos mil cartuchos, 30 cargadores, un vehículo y equipo táctico.

¿A qué hechos delictivos se le vincula?

Las autoridades señalan que Adrián “N” presuntamente participó en la emboscada contra militares ocurrida en Culiacán en 2016, donde murieron cinco elementos del Ejército, así como en las agresiones registradas durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán en 2019 y 2023.

Tanto los detenidos como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones para definir su situación jurídica.

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