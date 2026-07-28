Desmiente Gabinete de Seguridad versiones sobre liberación del exgobernador Mario Marín

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió este martes las versiones que circularon en redes sociales y algunos espacios digitales sobre una presunta salida del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”.

¿Cuál es la situación jurídica del exgobernador?

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, las autoridades federales precisaron que Mario “N” no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el Penal Federal de ‘El Altiplano’, en el Estado de México.

“Con relación a la información que circula sobre Mario ‘N’, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales”, señaló el Gabinete de Seguridad.

El pronunciamiento se produjo después de que durante las últimas horas se viralizaran publicaciones que afirmaban que el exmandatario poblano había abandonado el penal para continuar su proceso desde su domicilio, lo que generó confusión en redes sociales.

¿Qué ocurre con las medidas cautelares y el proceso en su contra?

De acuerdo con información publicada por medios locales de Puebla, aunque la defensa de Mario Marín obtuvo un amparo relacionado con la revisión de sus medidas cautelares, éste aún no ha derivado en un cambio efectivo de su condición de reclusión, por lo que el exgobernador continúa internado en el penal federal, mientras el procedimiento judicial sigue su curso.

Mario Marín enfrenta un proceso penal por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, caso que se deriva de los hechos ocurridos tras la publicación del libro Los demonios del Edén.

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Organizaciones como ARTICLE 19 han dado seguimiento al proceso judicial y han insistido en que las resoluciones se apeguen al debido proceso y a los derechos de las víctimas.

Con este mensaje, el Gabinete de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar la información únicamente a través de fuentes institucionales para evitar la difusión de noticias falsas relacionadas con procesos judiciales de alto impacto.

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