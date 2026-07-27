Tejiendo Redes Infancia pide investigar violencia digital contra adolescente que denuncio a docente de la CDMX

Avala Pleno de Cámara de Diputados, por unanimidad, iniciativa sobre abuso sexual que envió el Senado / Kinga Krzeminska

La organización Tejiendo Redes Infancia pidió a las autoridades investigar la violencia digital y mediática ejercida contra una adolescente que denunció presuntos hechos de violencia sexual cometidos por un docente de una institución pública de la Ciudad de México, al advertir que la difusión de un video póstumo y de sus datos personales la colocó en una situación de riesgo.

En un posicionamiento público, la organización señaló que la estudiante presentó su denuncia el 14 de julio ante las instancias jurídicas de la institución educativa y ante una autoridad ministerial, por lo que ejerció su derecho a solicitar protección y acceso a la justicia.

Indicó que el 23 de julio comenzó a circular en redes sociales un mensaje póstumo del docente denunciado, en el que negó los hechos y difundió el nombre completo de la adolescente, además de revelar información escolar, médica y familiar mediante un correo electrónico masivo.

¿Por qué la organización considera que existe revictimización?

La organización sostuvo que denunciar una posible agresión no puede convertirse en motivo de exposición pública, hostigamiento o culpabilización, y recordó que la legislación mexicana prohíbe divulgar información que permita identificar a niñas, niños y adolescentes cuando ello pueda afectar su dignidad, seguridad o reputación.

Advirtió que el video continúa generando daños, ya que cada vez que se comparte se reproducen mensajes de señalamiento y odio contra la estudiante, quien enfrenta una situación de desventaja para responder públicamente sin exponerse nuevamente.

Tejiendo Redes Infancia subrayó que la presunción de inocencia de la persona denunciada y el derecho de la adolescente a recibir protección no son derechos incompatibles, pues las medidas cautelares y de protección no implican una declaración de culpabilidad y la muerte del docente tampoco determina la veracidad o falsedad de los hechos denunciados.

¿Qué acciones solicitaron a las autoridades?

La organización solicitó a la institución educativa instrumentar un plan integral de protección para la adolescente, con atención psicológica y jurídica, continuidad educativa sin represalias y resguardo de sus datos personales.

También pidió desarrollar programas de alfabetización digital y prevención de discursos de odio entre la comunidad escolar.

Además, exhortó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que forma parte del DIF Nacional, a intervenir de oficio para restituir los derechos de la estudiante y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrir una línea de investigación sobre la violencia digital, el origen de la difusión del video póstumo y la posible existencia de una campaña organizada de hostigamiento en redes sociales.

La organización también llamó a medios de comunicación, creadores de contenido y plataformas digitales a eliminar cualquier información que permita identificar a la adolescente, así como a las personas usuarias de redes sociales a dejar de compartir el video y cualquier contenido que contribuya a su revictimización.

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