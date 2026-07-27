Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por su triunfo histórico en el Tour de France

Al calificarlo como histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al ciclista mexicano, isaac del Toro, por convertirse en el primer mexicano en subir al podio del Tour de France, ocupando el tercer lugar.

¿Qué mensaje compartió la mandataria federal?

Fue a través de su cuenta de la red social “X” como la Primera Mandataria reconoció el desempeño del joven bajacaliforniano:

“Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por u histórico tercer lugar en el Tour de France.

Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad”.

¿Cuál es el impacto de este logro para el deporte nacional?

Después que del Toro colocara a México entre los países campeones en el ciclismo perfilándose como uno de los candidatos a disputar importantes vueltas, Sheinbaum Pardo destacó el orgullo para los mexicanos.

“México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo el país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos”, deseó la Jefa del Ejecutivo Federal, que seguramente hablará de este triunfo en la “mañanera” de este lunes.

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