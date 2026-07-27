Jorge Romero acusa persecución política tras detención de Ernesto Ruffo Appel

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la inexistencia de pruebas para sostener que Ernesto Ruffo Appel encabezó presuntamente una red de huachicol fiscal, así como su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, confirman que el ex gobernador de Baja California es víctima del uso político de las instituciones de justicia por parte del gobierno de la 4T.

¿Qué declaró la dirigencia del PAN sobre este caso?

“Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, sostuvo.

Romero Herrera señaló que no pueden ignorarse los casos de políticos de Morena como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, quienes han enfrentado graves señalamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales, sin que las autoridades actúen con la misma rapidez y severidad.

“No se nos olvidan los políticos de Morena que han sido señalados por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y que continúan protegidos por el oficialismo. La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el gobierno”, afirmó.

¿Cuál es la postura sobre el debido proceso y la imparcialidad?

El dirigente nacional del PAN, sostuvo que nadie puede estar por encima de la ley y que cuando existan pruebas de la comisión de un delito, corresponde aplicar todo el peso de la justicia. Sin embargo, advirtió que tampoco puede permitirse que las instituciones sean utilizadas para perseguir adversarios o fabricar culpables.

En el caso de Ruffo Appel, aseguró que se busca atacar a una figura emblemática de la democracia mexicana, al tratarse del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, mediante un proceso marcado por inconsistencias y decisiones que generan dudas sobre la imparcialidad de las autoridades.

“La justicia no debe instrumentarse como herramienta de presión política. Debe aplicarse con independencia, neutralidad, objetividad y respeto absoluto al debido proceso”, sentenció.

Finalmente, Jorge Romero hizo un llamado a las autoridades judiciales para que valoren con objetividad las pruebas presentadas y conduzcan el proceso con estricto apego a la ley.

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