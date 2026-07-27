Antes de salir, revisa qué autos descansan este martes 28 de julio: CAMe publica el Hoy No Circula

Evita una multa: CAMe confirma qué autos no podrán circular este martes 28 de julio en CDMX y Edomex. IA

Si planeas salir en automóvil este martes 28 de julio de 2026, conviene revisar el Programa Hoy No Circula antes de arrancar. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigente la restricción vehicular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Para este martes, deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y holograma 1 o 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. En el caso de los vehículos foráneos, la restricción aplica de 5:00 a 11:00 horas, salvo que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

¿Qué autos no circulan este martes 28 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este martes deberán permanecer fuera de circulación:

Engomado rosa .

. Terminación de placas 7 y 8 .

. Vehículos con holograma 1 .

. Vehículos con holograma 2 .

. Vehículos con placas foráneas, de 5:00 a 11:00 horas, conforme a las reglas vigentes.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios del Edomex donde opera el programa ambiental, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

¿Qué vehículos sí pueden circular sin restricciones?

La CAMe recuerda que algunos vehículos están exentos del programa en condiciones normales, entre ellos:

Vehículos con holograma 0 y 00 .

. Automóviles eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Vehículos destinados a servicios de emergencia y seguridad.

Automóviles que transportan personas con discapacidad y cuentan con la acreditación correspondiente.

Transporte escolar y de carga con autorización vigente.

Si durante el día se activara una contingencia ambiental, las restricciones podrían modificarse, por lo que es recomendable consultar los avisos oficiales antes de salir.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular cuando corresponde descansar puede derivar en una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, conocido como corralón. El monto exacto depende de la UMA vigente y de las disposiciones aplicables en la Ciudad de México y el Estado de México.

Antes de iniciar tu recorrido, verifica la terminación de tu placa, el color del engomado y el holograma de verificación. También es recomendable consultar los canales oficiales de la CAMe, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y las autoridades estatales, especialmente si existen cambios en la calidad del aire o se emiten nuevas medidas ambientales. De esta manera evitarás multas, retrasos y contratiempos durante tus traslados.