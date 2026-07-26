Brinda Claudia Sheinbaum apoyo a mujeres con programas sociales y Centros LIBRE

Al asegurar que son las mujeres el centro de la transformación, este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum, destaco los programas sociales que dentro de su administración se han dado a las mujeres a las que dijo “cuando caminamos juntas no ha nada que nos detenga”.

De gira por Guerrero, ala Primera Mandataria recordó que el programa de pensión para mujeres bienestar que se entrega a mujeres que cumplen 60 años se entrega en la actualidad, a 3 millones de mujeres de las cuales 70 mil son de Guerrero y 17 mil 955 de Acapulco.

¿Cómo funciona la pensión para mujeres bienestar?

“Y hoy estamos entregando, este, esta pensión. Conforme van pasando los bimestres, se van inscribiendo las mujeres que cumplen 60 años. Si cumples, tienes 58, en 2 años te toca pensión mujeres bienestar. Si se cumplió 60 años este bimestre, se va a inscribir 1 a los módulos, le entregan a 1 la tarjeta del Banco del Bienestar, y al siguiente bimestre se les empieza a dar este apoyo. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser mujer. Este es el programa, pensión mujeres bienestar, y se incorporó al llegar a la presidencia de la república”.

Además recordó que se crearon distintos Centros LIBRE con el fin de crear una red de apoyo con y para las mujeres, con el objetivo crear un centro libre donde las mujeres puedan desarrollarse a través de talleres y actividades.

¿Qué servicios ofrecen los Centros LIBRE?

“¿Cuál es el objetivo? Un espacio en donde las mujeres pueden tener acceso a una abogada, abogadas para las mujeres. Tienen acceso a ayuda psicológica, acceso a asesoría de cualquier tipo, o también pueden ir a los centros libres y, entre todas, pueden tener espacios de lectura. O, si deciden algún taller, entre las mujeres se decide qué taller, se contrata un tallerista y entre todas podemos desarrollarnos. Esos son los centros libres”.

Enfatizó que hasta ahora se construyeron Centros LIBRE en mil municipios del país, con la meta de llegar a los 2 mil 500 que hay en México. También mencionó la entrega de más de 25 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres; la integración de 250 mil mujeres en la Red Nacional de Tejedoras de la Patria; y el reconocimiento de las mujeres en la historia de México.