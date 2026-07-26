Anuncia Claudia Sheinbaum la cancelación definitiva del proyecto de la presa La Parota

Al encabezar la supervisión, de la modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales en Acapulco, Gurrero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el proyecto de la presa ‘La Parota’ está cancelado porque al afectar varias comunidades.

De gira por la entidad la Primera Mandataria, difundido un video en redes sociales donde destacó que en la zona se mantienen obras de saneamiento, además que dijo, se mantiene la construcción de pozos y tanques altos para sustituirla.

¿Cuál es la situación de las plantas de tratamiento en Acapulco?

“¿Cómo estaba después del John? O sea, estaba llena de basura y además el cauce pues no solamente tenía tierra, sino que el tablesta estacado que estaba pues prácticamente se vino abajo. Entonces son, en total, reingeniería y modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 2,400 litros por segundo, 24 kilómetros de colectores marginales en proceso, de un total de 30 km. Y además están haciendo obras de protección, la limpieza de los canales pluviales de la bahía, desazolve de 13 km del río La Sabana, obras de protección de 10 km de cauce, muros de protección en 1 km, canal El Muerto y construcción de espacio público tanto en Colacho como en San Agustín”.

Además refirió que se dieron acciones para fortalecer el turismo en la entidad, lo que dijo, se refleja en una ocupación hotelera del 78 por ciento en Acapulco. Así mismo dio a conocer que representarán una inversión de 8 mil millones de pesos, tras los huracanes.

¿Qué avance presenta la recuperación turística y ambiental del puerto?

Explicó que el agua de la bahía ya es apta para uso recreativo. Así que Acapulco se está recuperando rápidamente gracias al apoyo del gobierno federal y estatal para estas vacaciones de Verano.

La gobernadora Evelyn Salgado y el director de Conagua, Efraín Morales, acompañaron a la jefa del ejecutivo federal en la supervisión de las obras de protección, limpieza de canales pluviales y desazolve del río La Sabana.

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