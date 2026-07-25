Promueven Semarnat y Sectur el Decálogo para impulsar una inversión turística con bienestar y sustentabilidad

El Decálogo para la inversión turística sustentable, servirá como referencia para una cartera integrada por 773 proyectos con una inversión superior a 42 mil millones de dólares

Las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales encabezaron la firma y presentación del Decálogo de inversión turística sustentable, que orientará el desarrollo turístico del país para atraer inversión, generar empleo y proteger el patrimonio natural y cultural de la nación.

En su elaboración ambas secretarías participaron con el fin de alinear la política turística y la ambiental, facilitando la inversión mediante criterios compartidos que brinden certeza a los proyectos desde su planeación fortaleciendo la competitividad de México.

Previo a la conmemoración del 26 de julio del Día Internacional de la Conservación de los Manglares, el decálogo pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de México con un modelo de desarrollo que armoniza el crecimiento económico, la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

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🗣️ “Aquí estamos integrando una sola visión: gobernanza, empleo, turismo comunitario, desarrollo equilibrado, atracción de inversiones, de la mano de la conservación de nuestros ecosistemas…”



Secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena, durante la firma del Decálogo para la… pic.twitter.com/eC5ZoECEbG — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) July 25, 2026

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, lamentó que “durante muchos años el turismo y el medio ambiente se trataron como temas separados. Se construyeron megaproyectos sin ordenamiento territorial, se sobreexplotaron acuíferos, se degradaron manglares, dunas y arrecifes, mientras las comunidades locales rara vez participaron de los beneficios".

Por ello afirmó “hoy estamos construyendo un modelo distinto, porque entendemos que la naturaleza es la infraestructura del turismo y que los ecosistemas, las personas y nuestro patrimonio biocultural son la base del turismo de hoy y del futuro”.

Y aseguró que el decálogo “no busca limitar la inversión, busca darle viabilidad y competitividad de largo plazo. No hay destino turístico que sobreviva a la destrucción de aquello que lo hizo atractivo. Queremos que quienes visiten México lo hagan porque somos un país que protege su naturaleza, fortalece a sus comunidades y demuestra que conservar el patrimonio natural es también la mejor inversión para el desarrollo”.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la riqueza natural y cultural constituye el principal activo de México como potencia turística, por lo que el crecimiento del sector debe ir acompañado de inversiones responsables que generen empleo, impulsen el desarrollo regional y beneficien directamente a las comunidades.

“Queremos un turismo que siga creciendo, que genere empleo y bienestar para las comunidades, pero siempre con responsabilidad ambiental y respeto por nuestro patrimonio natural y cultural. El turismo tiene futuro siempre y cuando cuide aquello que lo hace posible!”, destacó Rodríguez Zamora.

Decálogo será referencia para proyectos turísticos

La implementación, coordinación y seguimiento del Decálogo se realizará mediante una mesa de trabajo interinstitucional con las instancias correspondientes, responsable de impulsar las estrategias y acciones necesarias para fortalecer la inversión turística sustentable y posicionar a México como un referente internacional en la materia.

Asimismo, servirá como marco de referencia para la Cartera de Inversión Turística, integrada actualmente por 773 proyectos en las 32 entidades federativas, con una inversión superior a 42 mil millones de dólares.

El Decálogo contempla:

Gobernanza turística sustentable.

Conservación del patrimonio natural y cultural en contextos turísticos.

Empleo e inclusión social en destinos turísticos.

Turismo comunitario y desarrollo socioeconómico.

Desarrollo turístico equilibrado.

Planeación territorial turística responsable y protección de ecosistemas.

Gestión eficiente del agua en el turismo.

Transición energética y acción climática del turismo.

Economía turística circular.

Atracción de inversión turística sustentable.

El Gobierno de México consolida con este instrumento una visión compartida entre las políticas turística y ambiental para demostrar que atraer inversión, proteger la naturaleza y generar bienestar para las comunidades no son objetivos contrapuestos, sino condiciones indispensables para construir un turismo competitivo y sostenible de largo plazo.

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