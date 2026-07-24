Vicente Fox reitera respaldo a Ruffo Appel y acusa persecución política por caso de huachicol

El expresidente Vicente Fox Quesada y cuatro exgobernadores panistas integraron este viernes un frente de apoyo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al asegurar que enfrenta una persecución política luego de ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

El exmandatario federal reiteró que “mete las manos al fuego” por quien fuera el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país y sostuvo que su defensa no busca colocar a nadie por encima de la ley, sino garantizar que el proceso judicial se desarrolle conforme a la Constitución.

Fox afirmó que el caso presenta una “inexistencia de pruebas” y cuestionó que la audiencia inicial se haya realizado de manera cerrada, lo que, dijo, alimenta dudas sobre la imparcialidad del procedimiento.

“Es evidente que estamos frente a un caso político; está a la vista de todo el mundo, nacional e internacionalmente, este comportamiento de injusticia y de atropello a los derechos de una persona”. — Vicente Fox Quesada, expresidente de México

¿Qué cuestionamientos hizo al proceso judicial?

Asimismo, expresó su desconfianza hacia el nuevo Poder Judicial surgido de la elección popular, al que descalificó al llamarlo un Poder Judicial “patito”.

Hoy la agrupación #UnidosPorMéxico integrada por Exgobernadores de @AccionNacional y el Expresidente @VicenteFoxQue expresamos nuestra preocupación por el caso de Ernesto Ruffo y exigimos que todo procedimiento se conduzca con legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto a… pic.twitter.com/ean8SwZtqf — Miguel Márquez Márquez (@miguelmarquezm) July 24, 2026

Pues, dijo, carece de la independencia necesaria para garantizar procesos imparciales.

Vicente Fox estuvo acompañado por los exmandatarios estatales Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas, de Jalisco, así como Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez, de Guanajuato, quienes exigieron que el proceso judicial contra Ruffo Appel se conduzca con plena transparencia y estricto apego al Estado de derecho.

Vicente Fox, expresidente de México Ampliar

¿Qué señaló sobre las investigaciones por huachicol fiscal?

Fox también recordó que la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez denunció en su momento la existencia de una red de contrabando de combustibles y fraude fiscal que operaba a nivel nacional, por lo que cuestionó que las investigaciones terminaran enfocándose en Ruffo Appel.

“¿Por qué, después de años de denuncias sobre redes de gran escala, la actuación del Estado termina concentrándose en Ernesto Ruffo Appel?”. — Vicente Fox, expresidente de México

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