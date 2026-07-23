Pronóstico del clima viernes 24 de julio 2026: ¿a qué hora va a llover en la CDMX y Edomex?

SMN alerta por lluvias este viernes 24 de julio: así estará el clima en CDMX y Edomex. IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 24 de julio de 2026 continuará el ambiente inestable en el Valle de México, con cielo medio nublado a nublado, lluvias, chubascos y posibles descargas eléctricas durante la tarde y noche en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Las condiciones están asociadas a la humedad proveniente del océano Pacífico y al paso de una onda tropical, lo que favorecerá precipitaciones en gran parte del centro del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones para lluvia comenzarán a incrementarse entre las 14:00 y las 16:00 horas, mientras que las precipitaciones más intensas podrían registrarse entre las 16:00 y las 21:00 horas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. En algunas zonas del Estado de México, la lluvia podría extenderse hasta la noche.

¿A qué hora lloverá este viernes 24 de julio en CDMX y Edomex?

El SMN prevé que durante la mañana predomine un ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvia.

El periodo de mayor riesgo de precipitaciones será:

Entre 14:00 y 16:00 horas comenzarán los primeros chubascos.

comenzarán los primeros chubascos. De 16:00 a 21:00 horas se esperan las lluvias más intensas.

se esperan las lluvias más intensas. En municipios del Edomex, las precipitaciones podrían prolongarse durante la noche.

Temperaturas previstas para el Valle de México

Para este viernes se espera un ambiente templado a cálido durante el día.

Ciudad de México: temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 25 a 27 °C .

temperatura mínima de y máxima de . Toluca: ambiente más fresco, con temperaturas cercanas a 5 °C por la mañana y máximas alrededor de 21 °C.

Recomendaciones por lluvias

Las autoridades recomiendan salir con paraguas o impermeable, conducir con precaución debido al pavimento mojado y mantenerse atentos a los avisos del SMN, Protección Civil y las autoridades capitalinas, ya que las tormentas podrían provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones viales durante la hora de mayor movilidad.