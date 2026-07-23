Golpe al CJNG: México y EE.UU. congelan cuentas de 63 personas y empresas vinculadas al cártel / AVNphotolab

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó las acciones contra la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

Olena Bartienieva Ampliar

¿Qué detectó la UIF en la investigación contra la red financiera?

La dependencia informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos, de los cuales 39 son personas físicas y 16 personas morales, presuntamente vinculados con una red financiera de esa organización criminal.

Como resultado de las investigaciones realizadas en México, la lavado de dinero detectó operaciones que podrían estar relacionadas con lavado de dinero, entre ellas movimientos importantes en efectivo, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones con activos virtuales.

Además, identificó inconsistencias entre los ingresos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los recursos observados dentro del sistema financiero.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de… pic.twitter.com/y44xNqiRVz — Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 23, 2026

¿Qué medidas tomó Hacienda contra los presuntos responsables?

La investigación también permitió ubicar empresas que, presuntamente, eran utilizadas para ocultar recursos ilícitos. Algunas registraban operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentaban características de empresas fachada o con escasa actividad económica.

Con base en estos hallazgos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos incluidos en la designación de la OFAC y añadió ocho personas más —cuatro físicas y cuatro morales— identificadas como parte de la misma estructura financiera.

mohd izzuan Ampliar

¿Cómo continuará la cooperación entre México y Estados Unidos?

Hacienda destacó que estas acciones forman parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y debilitar las capacidades financieras de la delincuencia organizada.

La dependencia subrayó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

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