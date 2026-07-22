Ricardo Monreal pide intensificar la lucha contra el crimen tras violencia en Zacatecas

Luego de la masacre de este fin de semana en Zacatecas y la difusión de un amenazante video mensaje de un grupo criminal, este miércoles el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se pronunció por intensificar la lucha contra el crimen organizado para mantener la paz y la seguridad en México.

Fortalecer el Estado de derecho, garantizar la seguridad y conducirse con apego a la legalidad son principios fundamentales para consolidar un México con paz, justicia y mayores oportunidades para todas y todos. pic.twitter.com/byjy7v8SeE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 22, 2026

¿Qué planteó Monreal tras la violencia en Zacatecas?

Aseguró que se da una lucha frontal contra la criminalidad, pero lamentablemente la delincuencia ha afectado incluso a familias respetables que han sido amenazadas mediante la extorsión.

Por eso consideró que no debe cesar la lucha contra los delincuentes en todos los campos.

“Lamentablemente el crimen organizado llegó hasta la sociedad civil, incluso a familias respetables, los tentaron y algunos los amenazaron o los han amenazado a través de extorsión y distintos modelos que han sofisticado las bandas del crimen. Hay que intensificar la lucha y hay que lograr que esta paz y la seguridad sigan manteniéndose en México y no sean alteradas por nadie”. —

Al aire // Lanzan amenaza contra David Monreal en presunto video del Cartel de Sinaloa.



Esto es #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Horacio González, corresponsal en Zacatecas. pic.twitter.com/ExEyYOLqfO — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 22, 2026

¿Qué dijo sobre la política de cero impunidad?

Ricardo Monreal resaltó las declaraciones de la presidenta Sheinbaum en la conferencia matutina de que no habrá impunidad, y que toda persona que haya cometido un delito y existan pruebas de ello, sea quien sea, tiene que juzgarse.

Señaló que debe mantenerse la lucha sin tregua contra el crimen organizado.

“Hoy en la conferencia matutina la Presidenta afirmó y sostuvo: no a la impunidad, sea quien sea y si hay pruebas suficientes tienen que juzgarse a la persona y me parece que esa es la base fundamental para que no se sigan cometiendo excesos en materia de delincuencia. Hay una lucha frontal y hay que seguir dándola sin tregua al crimen en todas sus modalidades y yo confío en que así lo haremos”. —

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¿Cuál fue su llamado para fortalecer la seguridad?

Ricardo Monreal, quien por cierto no ha tenido contacto con la prensa en lo que va de la semana, consideró que fortalecer el estado de derecho, garantizar la seguridad y conducirse con apego a la legalidad son principios fundamentales para consolidar un México con paz, justicia y mayores oportunidades para todas y todos.

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