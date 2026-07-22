Reforma de pensiones: Alfonso Ramírez Cuéllar impulsa iniciativa para asegurar la viabilidad del sistema en México / Ekaterina Vasileva-Bagler

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso una Ley General de Pensiones para ordenar, atender y proteger este patrimonio de los trabajadores, que se ha convertido en el problema financiero más importante del país.

Al participar en un foro sobre la seguridad social en México en el recinto parlamentario de San Lázaro, el legislador morenista explicó que dicha norma deberá establecer topes mínimos y máximos de requisitos y beneficios para todos los sistemas públicos de pensiones del país.

Establecer también la creación de una secretaría de Estado o autoridad federal especializada en pensiones, con capacidad técnica y financiera, que elabore el Plan Nacional de Pensiones, así como regular y supervisar y dar seguimiento a todos los sistemas de pensiones que operan con recursos públicos.

“Entre otras cosas, esta ley, no busca imponer un modelo único de pensiones sino establecer las reglas básicas de transparencia, darle sostenibilidad y responsabilidad financiera de tal manera que cumplamos con el propósito fundamental, garantizar la protección de millones y millones de mexicanos y mexicanas”. —

Los invito a acompañarme en la transmisión en vivo del Foro de Análisis de la Seguridad Social en México. https://t.co/xmehN9lG15 — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) July 22, 2026

¿Cuál es el reto financiero del sistema de pensiones?

Destacó que, en México, existen cientos de sistemas de pensiones, cada uno tiene sus propias reglas, beneficios particulares, sus propios requisitos, fuentes diversas de financiamiento y esquemas de administración absolutamente distintos, principalmente en las entidades federativas.

Ramírez Cuellar, alertó que, a finales del actual sexenio, el pago de las pensiones en México implicará destinar más de dos billones de pesos del gasto público del gobierno federal.

“Porque hace 10 años las pensiones implicaban aproximadamente 600 mil millones de pesos; en 2026 se presupuestaron un billón 600 mil millones de pesos y quizá para 2030, estemos obligados a presupuestar 2 billones 300 mil millones de pesos del gasto público para el financiamiento y la certeza la seguridad de que las pensiones serán pagadas con cargo al gasto público y a la responsabilidad federal”. —

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¿Qué plantearon especialistas durante el foro?

Por su parte, el subdirector general de aseguramiento de la Salud del ISSSTE, Elí Evangelista Martínez, quien participó también este foro coincidió en que uno de los retos es armonizar y organizar el Sistema Nacional de Pensiones, y se tiene que discutir de inmediato.

En tanto, el Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados Arturo Olivares Cerda, sostuvo que, los problemas de financiamiento de los sistemas de pensiones tradicionales han acumulado deudas a futuro, las cuales representan gran parte del producto interno bruto que produce nuestro país cada año.

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